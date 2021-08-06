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「唔想做一個節目嘅主持做成世」　黃宇詩棄演從商創內衣品牌

個人增值 17:37 2021/08/06

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胸圍可說是女性最親密的朋友，而一個胸圍動輒數百元甚至上千元，買錯胸圍除了穿着時不舒服，也浪費金錢，更有機會對乳房造成影響。黃宇詩當年挾着「黃霑女兒」之名出道，近年淡出娛樂圈，專心發展自己的內衣品牌，就是源於自己買不到合適內衣的經歷。

【陸詩韻：字典裡沒有生意上軌道這回事：按此

黃宇詩創立的內衣品牌me Me & ME，不經不覺已踏入第10個年頭。回想創業之初，由建立網站、設計內衣、分配資源以至與廠家交涉等事情，都是黃宇詩一手包辦，她當時為何會決心創業？

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開設品牌助人自助

10年前，當時黃宇詩在電視台的午間節目擔任主持，工作穩定，但工作內容大同小異，亦預想到不會有太大的改變。她坦言入了一個節目組之後，甚少有其他節目組找她工作，工作變得一成不變，令她決心跳出舒適區。「當時只是30多歲，我不想自己整輩子只當節目主持。我入娛樂圈其中一個最大的理想是當演員，當時已偏離最初的目標，主持亦變成賴以為生的工作，愈來愈不知道自己的方向。」

不少藝人創業會選擇開設服飾、飲食甚或美容生意，為甚麼黃宇詩會選擇內衣生意呢？她解釋是受自身經歷所影響，她一直買不到適合自己的內衣，不是價錢太貴，就是有離罩問題。因此，令她下定決心推出「價廉物美」的內衣，希望幫助遇上同樣問題的女性。除了內衣之外，黃宇詩積極研發不同產品，更不時與本地品牌合作推出聯乘產品，如帆布袋、睡衣、香水及運動服飾等。

【楊秀惠美容網店生意額突破1億 無悔犧牲休息時間換財務自由：按此

幸得良心業主減租

品牌最初由網店做起，發展到現在有2間門市。由於10年前香港尚未流行網購，黃宇詩決意要開實體店：「無論如何，買內衣最好都是可以觸摸到、看到，讓人有信任感」。首間門市設於中環元創坊，當時周邊人流較少，租金亦較便宜。她表示：「這麼便宜的租金，我沒理由跑不到數。如果這麼都跑不到數，你便無法做生意。」

在疫情下，黃宇詩生意難免受到影響，去年收入與疫情前年同時期比較，實體店收入跌大概2成，網店則收入沒太大分別。疫情令實體店人流減少，以往7成收入來自實體店，3成收入來自網店；現時則網店收入已增至4成。另外，黃宇詩亦感激業主減租後至今亦沒有加租，令生意得以堅持下去。

 

記者：曹佩鈞

欄名 : 理財Star Talk

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創業 時裝服飾 中環 黃宇詩 品牌 香水

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