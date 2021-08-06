【大灣區】6成受訪者認同大灣區為港帶來效益　團結香港基金倡專業資格銜接助共贏

團結香港基金發表《民意研究及分析：粵港澳大灣區發展機遇》調查結果，顯示60.7%受訪市民「同意」和「非常同意」大灣區規劃為香港帶來經濟效益。另外，分別有9.2%和41.1%受訪市民，「非常同意」和「同意」香港協同大灣區9個內地城市，會促進本港經濟更多元化和帶來更多不同工種。

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團結香港基金社情研究主任何杏研表示，港人進入大灣區工作時面臨的挑戰之一，是於香港考獲的資歷認證，未必能銜接，例如香港測量師學會分類有6項，內地測量界資歷對應則為3項，並不能完全銜接和對應。



團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山補充，香港的專業資格本已與國際銜接，希望大灣區在這方面能夠透過香港，與國際連接、並讓專業資格與國際接軌，有助達至香港與大灣區「共贏互贏」。

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是次調查，團結香港基金委託了嶺南大學公共管治研究部，向1,012位受訪市民進行電話訪問，以及向居港人士舉行12場焦點小組討論，從而得出以上結果。

責任編輯：鄭樂怡

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