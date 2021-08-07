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【好去處】玩盡荃灣馬灣　探索海洋體驗館兼參加森林大冒險

精明消費 10:00 2021/08/07

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【好去處】玩盡荃灣馬灣　探索海洋體驗館兼參加森林大冒險

即將踏入8月暑假「旺季」，不過今年港人依然要留港度假，家長們難免要大傷腦筋，該帶仔女到哪兒消遣暢玩。最近荃灣新商廈PLAZA 88就有逾萬呎的「浩海立方．探游館」登場，集海洋及環保教育、娛樂及餐飲於一身，更可順道到附近馬灣的挪亞方舟參加森林大冒險，讓細路玩足全日盡情放電，兼學做個保育小先鋒。

【羊駝農莊玩樂之旅一日遊 親親小羊駝歎菠蘿下午茶：按此

浩海立方．探游館　打卡熱點海洋觀景窗

荃灣西全新商廈PLAZA 88內的「浩海立方．探游館」（後稱探游館）是全港首個坐落於市中心的海洋探索體驗館。佔地超過1萬呎，共有16個主題專區，大致可分為海洋教育、虛擬玩樂及打卡3大部分，並設有兒童樂園及特色餐飲區，就算一家大細來遊玩都有着落，定能盡興而歸。

甫進場就是兩大必到打卡位之一的海洋觀景窗，糅合了真實生物與投影效果，中間位置是正在暢游起舞的水母，配合四周七彩燦爛的海洋生物光影藝術投影，虛與實二合為一，讓人猶如置身大海中，與這群動感「泡泡」一同暢泳。

另一個必到打卡點就是夢幻水母萬花筒，平日這些以巨大萬花筒為設計靈感的水族館在日本很常見，一個個裝滿真實水母的圓柱體水缸，加上3面落地鏡及五光十色的燈光，營造出一個如迷宮般疑幻似真的空間，每種顏色也有獨特的感覺。

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浩海立方．探游館
地址：荃灣西楊屋道88號8樓
票價：成人198元、全日制中小學生、長者及12歲或以下小童168元（16歲以下人士須由成人陪同進場）
開放時間：早上10時30分至中午12時30分、下午1時至3時、下午3時30分至5時30分、晚上6時至8時
購票網站

【文化博物館全新常設展覽 「瞧潮香港60+」看60年代香港流行文化：按此

馬灣挪亞方舟　守護亞馬遜熱帶雨林

馬灣是鄰近荃灣的一個小島，島上的主題公園挪亞方舟由即日起至8月29日期間會舉行集玩樂及保育於一身的夏日森動大歷險，有多個刺激好玩豐富活動，最適合親子遊。首推是全港首創的室內遙控越野攀爬車大冒險，玩家要於限時內以遙控四驅車穿梭模擬亞馬遜自然地勢的場景，當中有泥濘石路、陡峭斜坡及深坑，鬥智鬥力。

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夏日森動大歷險

地址：馬灣珀欣路33號挪亞方舟
日期：即日起至8月29日（逢周六及日）
時間：早上10時至晚上6時
入場費：成人198元、小童及長者158元；活動期間設有買2送1門票優惠
查詢：3411 8888

若想知更多香港好玩嘅地方，要留意好去處懶人包

 

作者：黃依情

責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：親子一站式玩盡荃灣馬灣 探索全港首個海洋體驗館

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欄名 : 消費錦囊

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