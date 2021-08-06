【消費調查】研究：疫情對家庭財政負面影響正消退　非必要開支增　消費者感樂觀

自疫情爆發，不少家庭都因減薪或失業而面臨財政困難。不過環聯公布最新「消費者脈搏研究報告」顯示，本港經濟有明顯復甦迹象，消費者因疫情所帶來的負面財政影響正逐漸消退，因疫情而減少家庭收入的受訪市民，較第一季度下跌11%。

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疫情負面財政影響正消退

第二季研究於2021年6月1日至21日期間進行，一共調查了783名香港消費者，75%受訪者表示家庭收入曾受疫情影響，其中45%目前仍正受到影響，比上一季下跌11%；而53%受訪者預期家庭財政狀況將繼續受疫情影響，較第一季下降了8%，反映疫情對本港消費者的財政影響已有所緩和。隨着本地確診個案接近清零，21%受訪者表示增加了非必要開支，較上季度上升3%，49%的消費者表示減少了非必要開支，較上季度下跌8%。數字反映市民逐漸重返正常生活，受訪者對前景變得樂觀，普遍對自身的財務狀況看法亦有改善。

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消費者準備面對紓困措施結束

經濟形勢雖然有好轉，但受訪中仍有28%人無能力繳付或償還至少一項帳單和貸款，在這些消費者中，35%受訪者認為私人貸款最難以清繳，其次是私人學生貸款（34%）及先買後付式消費（31%）。研究又發現，無力繳付帳單或償還貸款的受訪者中，36%人會動用個人儲蓄、30%則會向朋友或家人借錢，兩者均較第一季度下跌9%。

財政狀況有所改善下，消費者所獲得的財政支援亦相應減少。19%的受訪者表示他們在過去1年曾獲紓困安排，比上季下跌4%，不過值得高興的是95%受訪者均認為他們已經做足財政準備面對紓困措施結束，反映消費者的財政狀況開始站穩腳步。

責任編輯：嚴熹曼

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