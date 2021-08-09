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【消費優惠】港鐵送10萬程免費本地單程車程　8月11日Action！

精明消費 10:30 2021/08/09

分享：

呢個星期港隊喺奧運會接連帶來好消息，於奧運贏取多面獎牌。港鐵與市民同分享喜悅，準備送出10萬程免費本地單程車程！MTR Mobile登記用戶，於8月11日下午2點登入MTR Mobile，就有機會獲得免費本地單程車程車票！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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