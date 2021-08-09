【消費優惠】港鐵送10萬程免費本地單程車程 8月11日Action！ 精明消費 10:30 2021/08/09 分享： 呢個星期港隊喺奧運會接連帶來好消息，於奧運贏取多面獎牌。港鐵與市民同分享喜悅，準備送出10萬程免費本地單程車程！MTR Mobile登記用戶，於8月11日下午2點登入MTR Mobile，就有機會獲得免費本地單程車程車票！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】預備開學！ 海港城展銷集多款返學童鞋低至120元一對 今日 【消費優惠】預備開學！ 海港城展銷集多款返學童鞋低至120元一對 【好去處】大館《街角巧現》展覽走訪中上環風景 重現往昔獨特本土情懷 2021/08/08 【好去處】大館《街角巧現》展覽走訪中上環風景 重現往昔獨特本土情懷 【中秋節2021】早買更着數 低至7折！ 精選中秋月餅早鳥優惠 2021/08/07 【中秋節2021】早買更着數 低至7折！ 精選中秋月餅早鳥優惠 【好去處】玩盡荃灣馬灣 探索海洋體驗館兼參加森林大冒險 2021/08/07 【好去處】玩盡荃灣馬灣 探索海洋體驗館兼參加森林大冒險 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月6日） 2021/08/06 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月6日） 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 疫苗 港鐵 港鐵