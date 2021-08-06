【專訪】30歲完成置業結婚生仔　造星梁奕藍：現在要呻「落錯車」

曾經參加《全民造星》的歌手梁奕藍（Hayden）當年讀到中五，17歲便放棄學業，即使當時成績可以升讀中六，但因為自己喜歡唱歌、寫歌，父母也看見他對歌唱的熱誠，而且看到他有足夠能力將歌唱變為事業，所以支持他，沒有強迫他升學。



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決定不升學，梁奕藍選擇做音樂製作。2003年他開始做製作，收入尚算不錯，靠着一定的音樂才能接不同工作，在行業發展良好的情況下，梁奕藍於2008年完成了很多香港人的夢想：買下人生第一層樓。現時香港樓價高企，梁奕藍透露當年僅以150多萬元便在屯門購得首個物業。

回想返當年樓價都覺得唔相信，現在當然呻「落錯車」

梁奕藍買樓的時候才24歲，26歲時他已成家立室，後來因為見樓價上升，於是他便將單位賣出。婚後他將小單位賣出的錢換一間較大單位與家人同住，單位是與媽媽一齊買，所以單位寫媽媽名下。梁奕藍說：「現在回想當然呻『落錯車』，但以當年而言，都賺了一點錢。」

單位打算留畀媽媽將來養老用，所以都係寫佢名！

2015年小朋友出世，他於30歲前完成人生3大課題：置業、結婚、生仔，似乎人生是如此美好，他卻在疫情期間選擇創業，將個人的積蓄投放於健康事業上，下一篇我們一起聽聽他的創業夢。



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記者：陳玉蓮

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