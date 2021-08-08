【健康增值】白內障需熟透才可做手術？眼科醫生解構白內障迷思

白內障過往被視為「長者專利」的眼疾，但現今40、50歲的患者大不乏人。很多人以為白內障需熟透才可進行摘除手術，但眼科醫學發展一日千里，如今一刀連白內障、近視、遠視、老花也能一併處理。

患者：引刀一快 解決白內障、近視、遠視

王太約50歲時候發現有白內障，初期在黃昏時份視物會變矇矓，雙眼易疲累，對電腦時間較長時看東西也會變矇難看清，求醫後證實有初發性白內障。她對切除白內障毫無懸念，曾擔心手術會痛，但做完第一隻眼睛後，沒甚痛感，只是手術後當天有少許「拮拮哋」，翌日已完全無痛楚。王太除摘除了白內障外，連帶近視、老花都一併解決，過往一直有深近視的她，連買隱形眼鏡的金錢也可省掉，她直言做手術的決定十分值得。

原因眾多 男女比例相若

眼科專科醫生邱健指出，白內障成因是因為眼睛裏面的晶狀體因老化而變得混濁，以致影響了視力。通常是60歲以上老年人患上的機會比較多，無論男女患上此症的機會均等。白內障亦可以是先天性的原因引致，例如遺傳性，如父母雙方皆有先天性白內障，其子女罹患白內障的機率超過50%；二是先天性新陳代謝異常如半乳糖血症和類胱氨酸尿症，所以剛出世的BB都可以有白內障。另外，如果病人患有糖尿病，或長期服用類固醇，又或是曾因意外眼睛受傷，都會增加白內障形成的機會。

白內障除了會視力模糊，亦有可能對顏色的色感變弱、有重影、又或者近視度數不斷加深。要診斷白內障，眼科醫生一般會用顯微鏡又或者是裂縫鏡（Slitlamp）檢查病人的晶體，測試病人視力、量度眼壓及檢測眼底，與此同時檢查有否其他眼睛毛病例如青光眼和黃斑點病變等。

「過熟」增加手術難度

白內障的迷思，相信非「待熟透才做手術」莫屬。邱醫生解釋白內障毋須等到成熟之後才可做手術，現代的白內障手術已臻成熟，大部分都是用超聲波乳化技術去處理，一般只需表皮麻醉，開一個2.2mm小切口，把儀器放入眼內，用超聲波將白內障震碎然後用機器吸出，大約15至到20分鐘已可完成；另外，晶體亦都可以同時矯正其他屈光的問題。

「當白內障患者覺得視力開始模糊，就已經可以考慮做白內障手術，並不需要『熟』到看不到才進行。而且，愈早做手術，使用的超聲波能量愈少，減少對角膜的影響，加快康復速度。」如果白內障成熟過度（Hypermature cataract），亦會引致虹膜炎、青光眼等併發症出現的機會，而且白內障太硬，會增加手術的難度及角膜水腫的風險，術後的康復時間亦會較長。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：誤解逐一破除白內障 不用待熟透才摘除（收費文章）】

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