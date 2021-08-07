【健康增值】研究指餵哺母乳有利強心降低BB血壓　3個新手媽媽常見哺乳問題

餵哺母乳好處多多，美國知名健康網站Healthline引述美國心臟協會期刊一項研究，發現經母乳餵哺的BB相對血壓更低，心臟健康狀況更好。研究分析2,382名兒童的數據，當中49名從未接受過母乳餵哺，98名僅在他們生命早期接受過母乳餵哺。曾接受母乳餵哺的兒童在3歲時血壓較低，即使僅接受過短暫時間的母乳餵哺，也同樣得益。同樣在3歲時，從未接受母乳餵哺的兒童血壓則較高。這些關聯的臨床相關性仍有待確定，但血壓的這些早期差異，可能轉化為成長後心血管疾病的風險，若能顯著降低，有助減輕相關的醫療成本。

母乳營養素多

加州史丹福大學婦產科臨床教授Susan Crowe博士說，餵哺母乳幾天的嬰兒在日後降低血壓並不奇怪。原因是初乳充滿了活性激素，含有生物活性化合物，如幹細胞和長鏈多不飽和脂肪酸，這些化合物會影響微生物組及血管內皮，為健康的心血管「鋪出坦途」。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）資料，母乳餵哺對嬰兒和母親的健康益處是「雙贏局面」，嬰兒能降低患上肥胖症、哮喘、嬰兒猝死綜合症；母親患乳腺癌、卵巢癌、二型糖尿病的風險亦較低。

建議最少6個月全母乳

CDC和世界衛生組織同樣建議嬰兒在最初6個月全母乳餵哺，約半歲大便逐漸添加固體食物，以滿足BB營養的需要，並繼續餵哺母乳至兩歲或以上。美國心臟協會期刊的研究人員表示，為母親提供足夠的產後哺乳十分重要，這些做法帶來的短期的成本節省，但相對民眾日後的心血管健康缺陷導致的長期支出，肯定「得不償失」。

不少母親尤其是新手媽媽對母乳餵哺充滿疑問，衞生署家庭健康服務羅列並解答常見疑難。

■衞生署家庭健康服務解答母乳餵哺常見問題■

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：母乳好處再添一項 減低高血壓有利強心 （收費文章）】

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】