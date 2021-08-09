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【5000元消費券】遺失八達通點算好？　報失八達通卡教學

精明消費 18:58 2021/08/09

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大部分市民已經收到第一期電子消費券，不同商家亦推出各式各樣的優惠吸客。市民可以透過4大途徑領取消費券，分別是八達通、AlipayHK、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK。除了八達通之外，其他儲值支付工具都是手機應用程式，即使遺失手機亦可以在新裝置下載程式繼續使用。不過，假如不小心遺失八達通的話，應該如何報失？已領取或未領取的消費券怎麼辦？

【用八達通App拎逾萬元優惠券！ 查詢消費券紀錄及領取優惠券教學：按此

如果市民遺失八達通卡，一般可以透過2大途徑向八達通公司報失，分別是致電至報失熱綫2266 2266或八達通網站填寫資料。詳細的報失程序，可參考下圖。

■報失個人八達通卡■

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■報失不記名八達通卡■

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    +2

■報失銀行聯營八達通卡■

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完成報失程序後，市民亦要謹記到消費券計劃網站更改領取消費券的八達通卡資料。八達通內的未領取之消費券金額將會轉移至新八達通卡，市民可於成功登記後，按下述日期以新八達通卡領取相關消費券金額。

透過政府的指定網站成功更改消費券計劃登記紀錄 以新八達通卡領取未發放的消費券 例子
當月1日至15日 下一個月1日起 如於8月14日更改紀錄，可於9月1日起領取消費券
當月16日至30日或31日 下一個月16日起 如於8月16日更改紀錄，可於9月16日起領取消費券

需要注意的是，如因遺失或失效而經批核准許更換已登記消費券計劃的八達通，均可將失卡或失效卡內的「合資格消費」紀錄轉移至新登記的八達通卡。但如主動退回運作正常並已成功登記消費券計劃的八達通卡，登記人將不能轉移卡內的「合資格消費」紀錄至另一張八達通。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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