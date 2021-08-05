【儲蓄保險】波動市下穩陣收息　短期儲蓄保期滿保證IRR最高3.5%

▲ 【儲蓄保險】波動市下穩陣收息 短期儲蓄保期滿保證IRR達3.5%

在低息大環境下，銀行定期存款難有驚喜，除非是新資金存款，否則利率就更低。股票及基金儘管交投暢旺，但過去表現又不等於將來回報，而且價格可升可跌。以股民熱愛的科技股為例，恒生科技指數由2月開始反覆向下，於7月底更曾一度下跌超過44%，考驗投資者風險承受能力。對於穩健派投資者而言，市場上還有甚麼低風險又保證回報穩健的工具呢？此時，大家不妨留意一下保險公司的短期儲蓄保險。

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比較短期儲蓄保險

短期儲蓄保險主攻保證回報，而保單年期約3至5年，稍長於銀行定存；但投保人可以於幾年內，鎖定一個穩定的保證回報率，對於收息一族，仍具有一定的吸引力。10Life緊貼香港市場上的短期儲蓄保險產品，它們來自Blue、中銀人壽（ BOC Life）、中國太平（China Taiping）、恒生保險（Hang Seng Insurance）、立橋人壽（Well Link Life）及萬通保險（YF Life）。以下是產品的回報表現：

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短期儲蓄保險的回報穩定又保證

短期儲蓄保險的供款模式為一次過預繳、或1年至3年供款期，而保單期多是3至5年，期滿時，保險公司會繳付保證現金。10Life以整個現金流計算產品的年化保證內部回報率（IRR）。以上產品（保單貨幣為美元）期滿時的保證IRR起碼有2%。

隨着無限QE，息率每況愈下，5年保證IRR高於3%的短期儲蓄保險產品已經逐一下架，可謂買少見少，現時只餘下Blue 及立橋人壽的產品，其中以Blue WeSave高息儲蓄保E1（限量發售）回報最高，期滿時的保證IRR高達3.5% （需輸入優惠碼：「E110LIFED3P5」，推廣期截至今年8月31日），而普通版本的Blue WeSave高息儲蓄保E1則為3.1%。另外，立橋人壽儲蓄計劃預繳保費版本（即一筆過付款），於第5年退保仍有3.18%保證IRR，但其實該產品的保單期為8年，期滿IRR則達3.33%。

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投保短期儲蓄 既可搵人亦可上網

短期儲蓄保險賣點是保證回報，對保險公司而言，利潤很低，所以向來不是大品牌保險公司及顧問力推的產品，所以市場上短期儲蓄保險產品選擇不多，限量供應，甚至只有熟客才買到。加上環球局勢不明朗，美國QE持續，保險公司可能隨時將產品下架，再推出的短期儲蓄保險，其保證回報率亦難定。

鑑於新冠肺炎，社交隔離漸成新常態。其實，本文提及的部分短期儲蓄保險產品，容許客戶自己網上投保，由申請到繳款均在綫上辦妥。當然，對於傳統保險公司的短期儲蓄保險，大家仍要找代理的保險經紀或顧問。

作者：10Life總編輯 Chris Pun

以上資訊由10Life提供，更新至2021年8月2日，僅供參考，並不是銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：【收息攻略】邊份短期儲蓄保險嘅保證回報，高過定期存款？（2021年8月更新版），已獲授權轉載。】

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