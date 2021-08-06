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【消費優惠】HP閃購日精選產品低至3折　半島酒店壽星當日惠顧晚市套餐送蛋糕

精明消費 07:00 2021/08/06

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. HP：閃購日精選產品低至3折

由即日起至8月8日，HP舉行閃購日，指定產品低至3折，陳列品每人限購1件，限量產品每名顧客最多可買2件。

    點擊圖片放大

營業時間：上午11時至晚上7時
地址：葵涌葵昌路58至70號永祥工業大廈6樓B615室

2. 半島酒店：壽星當日惠顧晚市套餐送蛋糕

香港半島酒店推出「快樂生辰獎賞」，每位生日之星於生日當天惠顧大堂茶座晚市套餐2位或以上，即可享生日蛋糕一個；而每位生日之星於生日當天惠顧大堂茶座晚市套餐4位或以上，即可享1位免費及獲贈生日蛋糕一個。

    點擊圖片放大

如需享用優惠，需於72小時前訂座；如要取消訂座則需要最少24小時前通知。

餐牌

查詢及訂座：
2696 6772／thelobbyphk@peninsula.com

3. 波仔：日本Domremy卷蛋85折

由8月5日起，波仔限量以85折出售日本Domremy卷蛋，現在只需68元。卷蛋有5款口味可供選擇，包括北海道牛乳、北海道芝士、北海道士多啤梨、宇治抹茶及北海道Tiramisu。

分店地址

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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