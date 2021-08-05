  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (週四) 18:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】次季逾百強積金收費下調　大部分成員支付費用仍高於中位數

強積金 18:00 2021/08/05

分享：

強積金顧問公司積金評級發表報告，指在今年第二季，27個強積金計劃中有13個計劃公布旗下成分基金的最新基金開支比率數據，其67隻成分基金的基金開支比率錄得上升，104隻成分基金的基金開支比率錄得下降。

【7月強積金跌2.2%錄379億投資虧損　中港股市弱　歐美股市增長勁：按此

■開支比率最低的10個強積金計劃■
(由高至低排列）

    點擊圖片放大
    +8
    +7

現時，強積金的基金開支比率中位數為1.43%。當中，「東亞（強積金）享惠計劃」和「我的強積金計劃」的基金開支比率分別為0.9%及1.03%，屬兩個最便宜的強積金計劃，但兩者的市場佔有率合共僅0.3%。

「滙豐強積金智選計劃」是眾多大型強積金計劃中收費具有競爭力的計劃，市場佔有率相對高，達18.3%，開支比率為1.18%，遠低於業界中位數1.43%。

【從奧運看強積金管理　累積豐實成果3要點：按此

積金評級主席叢川普表示，大量強積金成分基金的基金開支比率錄得下降，相信是計劃之間的競爭激烈。但他指並非所有強積金成員都能受惠，大部分強積金成員都是規模較大和費用較高的強積金計劃的成員，因此大部分強積金成員所支付的費用高於業界中位數。

雖然收費的多少是一個重要的考慮因素，但叢川普也指出，強積金成員在注意收費的同時，亦需要考慮他們從強積金計劃中獲得的整體價值以及扣除費用後的基金表現。

想知更多關於MPF的消息，請留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至8月4日）
2021/08/04
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至8月4日）
【MPF】7月強積金跌2.2%錄379億投資虧損　中港股市弱　歐美股市增長勁
2021/08/04
【MPF】7月強積金跌2.2%錄379億投資虧損　中港股市弱　歐美股市增長勁
【MPF】恒指月底暴跌拖累強積金回報　料7月強積金人均蝕$8,400
2021/07/29
【MPF】恒指月底暴跌拖累強積金回報　料7月強積金人均蝕$8,400
【MPF】強積金7月人均暫蝕$3,721　預設投資策略反錄1.1%回報
2021/07/28
【MPF】強積金7月人均暫蝕$3,721　預設投資策略反錄1.1%回報
【MPF】臨屆退休年齡兼失業　可提取強積金嗎？
2021/07/24
【MPF】臨屆退休年齡兼失業　可提取強積金嗎？
基金 強積金

下一篇文章

【藍籌股】業績期有望為港股沖喜？！　8月藍籌股業績公布日期一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保險知識】保費融資更勝買樓？套息生利年回報可達9厘
【保險知識】保費融資更勝買樓？套息生利年回報可達9厘
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至8月4日）
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至8月4日）
友邦調查：逾半港人今年擬增儲蓄　最普遍揀銀行存款
友邦調查：逾半港人今年擬增儲蓄　最普遍揀銀行存款
【藍籌股】業績期有望為港股沖喜？！　8月藍籌股業績公布日期一覽
【藍籌股】業績期有望為港股沖喜？！　8月藍籌股業績公布日期一覽
【MPF】7月強積金跌2.2%錄379億投資虧損　中港股市弱　歐美股市增長勁
【MPF】7月強積金跌2.2%錄379億投資虧損　中港股市弱　歐美股市增長勁
【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？