【MPF】次季逾百強積金收費下調　大部分成員支付費用仍高於中位數

強積金顧問公司積金評級發表報告，指在今年第二季，27個強積金計劃中有13個計劃公布旗下成分基金的最新基金開支比率數據，其67隻成分基金的基金開支比率錄得上升，104隻成分基金的基金開支比率錄得下降。

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■開支比率最低的10個強積金計劃■

(由高至低排列）

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現時，強積金的基金開支比率中位數為1.43%。當中，「東亞（強積金）享惠計劃」和「我的強積金計劃」的基金開支比率分別為0.9%及1.03%，屬兩個最便宜的強積金計劃，但兩者的市場佔有率合共僅0.3%。

「滙豐強積金智選計劃」是眾多大型強積金計劃中收費具有競爭力的計劃，市場佔有率相對高，達18.3%，開支比率為1.18%，遠低於業界中位數1.43%。

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積金評級主席叢川普表示，大量強積金成分基金的基金開支比率錄得下降，相信是計劃之間的競爭激烈。但他指並非所有強積金成員都能受惠，大部分強積金成員都是規模較大和費用較高的強積金計劃的成員，因此大部分強積金成員所支付的費用高於業界中位數。

雖然收費的多少是一個重要的考慮因素，但叢川普也指出，強積金成員在注意收費的同時，亦需要考慮他們從強積金計劃中獲得的整體價值以及扣除費用後的基金表現。

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責任編輯：鄭樂怡

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