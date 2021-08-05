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【移民澳洲】澳洲擴大避風港計劃　持BNO港人可獲延長簽證至5年

澳紐 15:55 2021/08/05

分享：

澳洲去年宣布推出為港人而設的「避風港」政策，延長港人畢業生和技術簽證至5年，為他們申請永久居留提供條件。澳洲媒體SBS報道，澳洲政府擴大有關政策的適用人士，由特區護照持有人擴大至持有英國國民（海外）（BNO）護照也合符申請資格。

【澳洲參議員帕特森：港人簽證申請將獲優先處理：按此

「避風港」政策擴大至BNO持有人

澳洲政府早前證實，當局以「最高優先次序」來審批特區護照和BNO持有人的澳洲技術簽證申請和其擔保申請。據澳洲媒體SBS報道，澳洲內政部發言人證實，去年為港人而設的「避風港」政策，合資格人士由特區護照持有人擴大至BNO持有人。

【澳洲樓市升勢放緩 加息或觸發長期調整：按此

報道引述發言人指，去年7月9日已持有臨時技術簽證（類別482及457）或畢業生簽證（類別485）的BNO持有人，自動獲延長簽證5年，至2025年7月8日，此後獲批以上簽證人士同樣可居留5年，而簽證期限屆滿前，他們具有申請永久居留的條件。

在「避風港」政策下，獲延長簽證或將來獲得5年簽證的港人，只要通過所有相關的性格、安全和健康檢查，居留滿5年後，即具申請永久居留權的資格。

 

責任編輯：李瑩

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