【理財教育】調查：僅28%家長與子女談金錢管理　理財教育3大難題

▲ 【理財教育】調查：僅28%家長抽空與子女談金錢管理 面對理財教育3大難題

投委會於今年3月和4月進行「親子理財調查」，訪問了1,203名子女正就讀介乎幼稚園到大專院校的家長，以了解他們與子女在理財方面的交流情況。

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小學生每月平均獲得449元

調查發現，81%受訪家長給予子女零用錢，小學生每月平均獲得449元，而中學生及大專生每月則平均獲得1,134元及2,228元。家長給予子女零用錢的主要理由為滿足他們的實際需要（77%），約一半（53%）家長以零用錢培養子女建立儲蓄習慣，只有28%家長認為零用錢是一個讓孩子開始管理金錢的機會。

僅28%家長抽空與子女談金錢管理

零用錢是家長為子女提供理財教育的良好機會，然而，調查結果顯示，只有28%受訪家長有抽空與子女討論金錢管理，約12%家長稱他們從未與孩子談及金錢相關話題，認為他們年紀尚小，未能明白理解。

調查亦發現家長對子女的理財態度及習慣存在憂慮。近半（44%）受訪家長擔心孩子不了解金錢得來不易以及不懂節儉，而24%家長則擔心孩子缺乏儲蓄觀念。

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理財教育3大難題

家長亦指出他們在教導孩子理財時遇到的各種挑戰，其中三大難題包括容易心軟答應子女的物質要求（63%）、與其他家庭成員的理財教學方法不一致（58%），以及年齡較大的子女更容易受到朋輩影響（45%）。

投委會總經理李婉秋表示，理財教育應盡早開始，投委會致力為家庭提供各種寓教於樂的學習資源，締造更好的家庭學習環境。

投委會今年暑假為兒童推出《錢家講故事》數碼親子理財學習資源，為4至11歲兒童而設，當中包括互動理財故事、網上遊戲及工作紙，涵蓋多項理財知識及技能，有助他們學習將金錢分配至儲蓄、分享和消費，以及透過定期儲蓄、精明和有節制地消費，以及記錄支出等，從而實現訂立的理財目標。





責任編輯：李瑩

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