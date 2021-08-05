【5000元消費券】用指定支付工具領消費券　免費換$400海港城購物優惠券

不少市民已經收到第一期電子消費券，各大商場亦推出不同優惠搶客。海港城現正推出2項優惠，只要透過指定儲值支付商領取消費券，即可免費換領400元購物優惠券；現時消費滿指定金額，最高多獲5,000元優惠券。

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由即日起至9月5日，顧客成功以AlipayHK、WeChat Pay HK或Tap & Go「拍住賞」登記領取政府電子消費券，毋須任何消費，完成簡單確定程序，即可到海港城免費換領「Rewarding Every Day」100元購物優惠券4張。優惠券適用於部分LCX商户，包括夏日水上運動用品及沙灘裝Barrel、havaianas、時尚品牌MLB、AMERICAN EAGLE、 Dr. Martens等，若以專屬連結登記更可額外專享不同商戶優惠。

最多獲1萬元優惠券

同時，海港城加推「100%消費回贈」，由即日起至9月30日，於海港城（包括所有LCX商戶）以消費券或指定電子貨幣消費，消費滿2,000元送2,000元優惠券；滿5,000元再送5,000元優惠券，每項優惠可各享1次。另外，若5,000元消費總額當中以DBS Visa信用卡簽帳滿3,000元或以上，更另可獲得總值3,000元之優惠券，即可賺取總值高達10,000元之優惠券。海港城優惠券適用於大部分商戶，包括國際時裝品牌、時尚便服鞋履及配飾、手錶及珠寶首飾、食肆等。

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責任編輯：曹佩鈞

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