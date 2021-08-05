七夕時裝品牌愛心佈署　推大堆頭中國情人節限量商品

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農曆的七月初七是七夕（8月14日），是中國傳統的情人節，在香港有幾多情侶會揀選在這日表達愛意，實在不得而知，但在中國市場，卻是和對方示愛的黃金機會，難怪一眾時裝品牌都不會放過這個賺錢的時機，齊齊推出情人節特別版商品，務求在市場上奪得這個小陽春的機會。
七夕又名乞巧節，最早的故事可追溯至漢朝時期。
相傳玉帝有7個女兒，小女兒織女來到人間與牛郎相戀，玉帝知道後非常生氣，強行把織女帶回天界，二人從此分離，後來牛郎和織女的愛情感動了喜鵲，喜鵲築成鵲橋，每年讓他們在鵲橋相會，自此，農曆七月七日便成為牛郎織女相會的日子，亦衍生到中國情人節的由來，而到了2006年，聯合國更將七夕列入非物質遺產的名單。
但對於高級時裝品牌而言，七夕情人節是中國市場「雙11」前另一個不可小覷的商機，不過，今年相比於去年「多事」的七夕（Balenciaga的七夕廣告和手袋設計被喻為簡陋沒有誠意）。
今年則顯得平靜得多，但反而此舉可以讓大家的焦點重新落在時裝品牌究竟有多少誠意去創作這個膠囊系列，而不是簡單地將一個紅色心型放在產品上就此了事。
當中Celine的設計總監Hedi Slimane以紅色品牌商標配TRIOMPHE金屬鎖釦在手袋上出現，拒絕老掉大牙的心型標誌。HUGO BOSS以「大愛」詮釋七夕，在產品上找來將心型圖案配合酷似海豚微笑的咀。
至於推出最多產品項目選擇的品牌，就一定要數到Gucci的Les Pommes七夕系列，整個系列由男女服裝到配飾一網打盡，設計上以經典的GG商標配合印上蘋果心形圖案，雖然設計上未至於一鳴驚人，但為了一個七夕而推出如此大堆頭的系列，相信高級時裝界裏只有Gucci一個品牌。
產品查詢：Celine（2525 1281）、Ermenegildo Zegna（2295 0808）、Hogan（2918 0181）、HUGO BOSS（2265 8099）、GUCCI（2524 4492）、miu miu（2523 7833）、Moncler（2524 7779）、Valentino（2523 8035）
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌