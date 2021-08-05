七夕時裝品牌愛心佈署　推大堆頭中國情人節限量商品

農曆的七月初七是七夕（8月14日），是中國傳統的情人節，在香港有幾多情侶會揀選在這日表達愛意，實在不得而知，但在中國市場，卻是和對方示愛的黃金機會，難怪一眾時裝品牌都不會放過這個賺錢的時機，齊齊推出情人節特別版商品，務求在市場上奪得這個小陽春的機會。

▲ Gucci的七夕系列是在眾多時裝品牌中最大堆頭的製作。（男裝：開胸冷衫$12,000、牛仔褲$8,000。女裝：開胸冷衫$13,100、Padlock手袋$10,950/圖片由品牌提供）

七夕又名乞巧節，最早的故事可追溯至漢朝時期。

相傳玉帝有7個女兒，小女兒織女來到人間與牛郎相戀，玉帝知道後非常生氣，強行把織女帶回天界，二人從此分離，後來牛郎和織女的愛情感動了喜鵲，喜鵲築成鵲橋，每年讓他們在鵲橋相會，自此，農曆七月七日便成為牛郎織女相會的日子，亦衍生到中國情人節的由來，而到了2006年，聯合國更將七夕列入非物質遺產的名單。

▲ HUGO BOSS的七夕系列以海豚的微笑為設計靈感，該系列的部分收益將用以支持鯨豚公益計畫，藉此呼籲社會關注瀕危動物保育工作，值得一讚。（Tee $1,250、襪 $270、球鞋 $3,700/圖片由品牌提供）

▲ 身為男裝品牌的Ermenegildo Zegna，在七夕佳節破例地推出男女合穿的中性系列，女士今次終於可以首次穿上該品牌的服裝了。（帽售價未定、長袖tee $7,200/圖片由品牌提供）

但對於高級時裝品牌而言，七夕情人節是中國市場「雙11」前另一個不可小覷的商機，不過，今年相比於去年「多事」的七夕（Balenciaga的七夕廣告和手袋設計被喻為簡陋沒有誠意）。

今年則顯得平靜得多，但反而此舉可以讓大家的焦點重新落在時裝品牌究竟有多少誠意去創作這個膠囊系列，而不是簡單地將一個紅色心型放在產品上就此了事。

▲ 聰明的Celine於情人節系列裏沒有加入任何心型圖案，可視作為一個時尚的膠囊系列。（$6,500/圖片由品牌提供）

▲ Gucci的服裝素來主張走中性路線，這一件tee正是當中的表表者。（$5,200/Gucci）

▲ 意大利鞋履品牌Hogan為了七夕推出限量的HYPERACTIVE及HYPERLIGHT球鞋，以牽著刺繡心心的紅線為靈感。（左/ HYPERACTIVE $5,600、右 / HYPERLIGHT 售價未定/圖片由品牌提供）

▲ Moncler的七夕系列找來意大利印花品牌Naj-Oleari合作，設計師Sandro Mandrino找來Moncler一些最經典的服裝款式，然後將Naj-Oleari的心動印花移植於服裝和配飾上，圖中這件拉鏈外套用上再生的聚酯面料縫製。（$12,500/圖片由品牌提供）

當中Celine的設計總監Hedi Slimane以紅色品牌商標配TRIOMPHE金屬鎖釦在手袋上出現，拒絕老掉大牙的心型標誌。HUGO BOSS以「大愛」詮釋七夕，在產品上找來將心型圖案配合酷似海豚微笑的咀。

▲ 談miu miu的手袋，又怎可以不提品牌的Matelasse牛皮手袋，今次這個七夕版同樣鎖定這袋款，但換上珍珠金屬鏈帶。（$13,300/圖片由品牌提供）

▲ Celine的七夕限定版，簡簡單單以紅色Monogram商標示人。（$9,900/圖片由品牌提供）

▲ Valentino的七夕限量版手袋以品牌最著名的Roman Stud手袋為本，再加上一個巨型的紅心。（$24,300/圖片由品牌提供）

至於推出最多產品項目選擇的品牌，就一定要數到Gucci的Les Pommes七夕系列，整個系列由男女服裝到配飾一網打盡，設計上以經典的GG商標配合印上蘋果心形圖案，雖然設計上未至於一鳴驚人，但為了一個七夕而推出如此大堆頭的系列，相信高級時裝界裏只有Gucci一個品牌。

產品查詢：Celine（2525 1281）、Ermenegildo Zegna（2295 0808）、Hogan（2918 0181）、HUGO BOSS（2265 8099）、GUCCI（2524 4492）、miu miu（2523 7833）、Moncler（2524 7779）、Valentino（2523 8035）