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【理財規劃】由月薪2萬變身包租婆　台灣女生簡單3步達財務自由

個人增值 13:44 2021/08/05

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香港女性一直以來給人的印象都是比較獨立，但除了有一份工作，很少女生會為未來的收入流而作出安排。不過，若要財務獨立，在理財方面其實需要有周詳計劃。台灣一名女生剛畢業時，人工只有2.2萬新台幣（下同），她靠着3個小步驟，讓自己由受薪2萬到現時有2間套房收租，創造現金流，即使不工作亦已經足夠讓她財務自由。

這名台灣女生叫巧玉，以前從沒存款習慣，畢業後她跟一般台灣畢業生一樣，打份工賺2.2萬月薪，後來因為失業，讓她醒覺理財的重要性，於是訂下目標，為自己創造現金流，靠3個步驟，目前已有2間小套房，有穩定租金收入，每年創造的現金流已經足夠讓她財務自由，可以選擇過着不用上班的生活。

她怎樣做到的呢？她分享的方法其實很簡單，只是3個步驟：訂目標、找方法、行動。你的目標又訂好了沒有？

【黃國英徒弟Mila Yuen話你知　新手5步驟建投資組合：按此

第一步：設定每年的目標

當年巧玉在餐廳打工，月薪只有2.2萬，後來更不幸失業。那時巧玉開始下定決心要改變，當時目標是當公務員，原因是能有穩定安心收入，也不用擔心有一天會突然失去工作。她表示，目標不需要定太高或太遠，只需要先定下最近1至2年目標即可，達成後再定下一個目標。在考上公務員後，她為自己再定下新目標，包括購買保險、股票、房地產投資，讓自己現金流更加穩定。

第二步：找方法、找資源

她自小就喜歡發問，例如考試時她會問考得好的同學，如何可以考取好成績。透過學習前輩的方法，為自己訂立讀書計劃、有計劃的參加各種考試。開始學習投資時，她先找書、找課程學習，再降低物質慾望以存下更多錢投資。另一方面，亦將金錢用於值得花費的地方，例如購買投資類別的書本增值自己。

第三步：行動，再修正

有很多人因為怕失敗而遲遲不去採取行動，巧玉剛開始投資時，曾經聽別人的一些股票投資方法操作，於是便嘗試用這種操作方式投資，但試過才發現靠買賣賺差價的方法不適合自己。所以慢慢開始轉變投資的方向，並開始接觸房地產，而房地產亦可以為她帶來穩定現金流。雖然房地產一開始的投資金額比較大，但為未來帶來的現金流亦較穩定，所以巧玉認為只要儲了一定的資產，有時候衝動一點、先試一下也是可以的，但若發現不合適，便應作出修正。待太久遲遲未走出第一步，也可能會錯失市場的時機。

很多人都希望未來可以衣食無憂，但真正行動或作出改變的人卻很少，要作出改變，最重要的是行動。

【76%受訪者冀實現財務自由　惟3成在職人士退休零準備 ： 按此

 

責任編輯：陳玉蓮

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欄名 : 理財規劃

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