【消費優惠】點點綠買滿$150可享8折優惠 精明消費 10:30 2021/08/06 分享： 點點綠門市正舉行Mega Sales優惠周，只要購買正價產品滿150元，就可以享8折優惠。優惠期至8月10日。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】大生生活超市指定海味買一送一 今日 【消費優惠】大生生活超市指定海味買一送一 【5000元消費券】消委會收60宗消費券投訴 用消費券優惠未必最抵？（附8招提防消費券陷阱） 2021/08/05 【5000元消費券】消委會收60宗消費券投訴 用消費券優惠未必最抵？（附8招提防消費券陷阱） 【5000元消費券】買實金保值抗通脹 補幾多可買三錢裝金粒？ 入手前4點要注意 2021/08/05 【5000元消費券】買實金保值抗通脹 補幾多可買三錢裝金粒？ 入手前4點要注意 【5000元消費券】用指定支付工具領消費券 免費換$400海港城購物優惠券 2021/08/05 【5000元消費券】用指定支付工具領消費券 免費換$400海港城購物優惠券 【消費優惠】用消費券去百佳買禮券滿$1000即送$100優惠券 2021/08/05 【消費優惠】用消費券去百佳買禮券滿$1000即送$100優惠券 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 付款優惠 積分優惠 電子消費券 疫苗 產品