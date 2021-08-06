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【消費優惠】大生生活超市指定海味買一送一

精明消費 09:00 2021/08/06

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消費券優惠繼續嚟！去大生生活超市買指定海味可享買一送一優惠，紅棗、特選雪燕膠都係買一送一，煲個靚糖水話咁易。優惠期至8月31日。

    點擊圖片放大


撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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