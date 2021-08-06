【消費優惠】大生生活超市指定海味買一送一 精明消費 09:00 2021/08/06 分享： 消費券優惠繼續嚟！去大生生活超市買指定海味可享買一送一優惠，紅棗、特選雪燕膠都係買一送一，煲個靚糖水話咁易。優惠期至8月31日。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【5000元消費券】消委會收60宗消費券投訴 用消費券優惠未必最抵？（附8招提防消費券陷阱） 2021/08/05 【5000元消費券】消委會收60宗消費券投訴 用消費券優惠未必最抵？（附8招提防消費券陷阱） 【5000元消費券】買實金保值抗通脹 補幾多可買三錢裝金粒？ 入手前4點要注意 2021/08/05 【5000元消費券】買實金保值抗通脹 補幾多可買三錢裝金粒？ 入手前4點要注意 【5000元消費券】用指定支付工具領消費券 免費換$400海港城購物優惠券 2021/08/05 【5000元消費券】用指定支付工具領消費券 免費換$400海港城購物優惠券 【消費優惠】用消費券去百佳買禮券滿$1000即送$100優惠券 2021/08/05 【消費優惠】用消費券去百佳買禮券滿$1000即送$100優惠券 【消費優惠】Overlander消費券購物最少有9折 2021/08/05 【消費優惠】Overlander消費券購物最少有9折 著數優惠 家居 學界優惠 積分優惠 飲食優惠 付款優惠 電子消費券 疫苗 海味 抵買