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【5000元消費券】買實金保值抗通脹　補幾多可買三錢裝金粒？　入手前4點要注意

精明消費 16:25 2021/08/05

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2000元消費券到手，雖然不能套現又不能買金融產品，但如果想購買保值產品，亦可選擇買實物黃金。黃金向來被視為避險又保值的產品，市場預測金價仍有上升空間，購買實金可抗通脹。若以5,000元消費券購買，只需要額外補貼少許便能購入。以周大福於今日（5日）的金價為例，一枚三錢裝金粒售價為5,799元，扣減2,000元消費券後只需要額外付3,799元即可。若希望連同第二期消費券購買，更可待至10月1日一炮過扣減5,000元買入，惟屆時要補回金額多少則要視乎金價走勢。不過實金種類多，如要用作保值投資，應該如何選擇及留意甚麼？

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1. 金條金飾有分別

金條、金粒實金純度較飾金高，而且買賣價較便宜，買賣差價較窄，是最為保值。相比飾金因純度各有不同，又需要計算手工費、佣金等費用，套現成本較大。如日後想賣出，先時扣減雜費及買賣差價已經蝕掉一部分，用作保值遜於金條、金粒。不過消費券金額有限，不想自掏腰包額外付太多，亦可選擇手工較少、造型簡單的金飾，如黃金戒指。

2. 考慮金價未來走勢

美國聯儲局早前宣布維持利率不變，預期通脹會有上升趨勢，估計在一段時間內會超過2%。傳統上黃金有保值避險用途，通脹降臨，會令一眾以保值為前提的投資者，選擇買入黃金以抗通脹，對金價有刺激作用。不過金價有升有跌，會有下行風險，貨幣政策、政治局勢、經濟環境等都是影響金價的因素。購買前應該要留意黃金市場未來趨勢。

3. 購買信譽良好的品牌　小心收藏

購買實金除了應該光顧有「優質足金標誌」的商戶，以確保質素，亦要留意實金的鑄造廠商。加拿大楓葉金幣及中國熊貓金幣在本港較為知名，兩者皆由國家鑄造廠製造，在市場上有保證，保值之餘可當藝術品收藏。不過要留意部分金幣只有收藏價值，不宜當作投資工具。

4. 小心保管存放

黃金品質會直接影響售出價格，因此存放環境亦要小心留意。實金不易收藏及攜帶，最好是放於銀行保險箱，避免因管理不當、環境因素等影響黃金日後的出售價值。

 

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責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 消費錦囊

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