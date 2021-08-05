【5000元消費券】Tap & Go問題頻生　王學玲：無計劃容許轉平台領下期消費券

不少市民已經領取第一期消費券，惟其中一間儲值支付工具商Tap & Go拍住賞出現不少「甩轆」事件，包括錯誤扣款、購物被拒等情況。有網民更成立「Tap & Go苦主追討」群組大吐苦水，部分網民亦有寄電郵至消費券秘書處，冀可更改收取消費券的平台。

【Tap & Go消費券帳戶被錯誤扣款 香港電訊：將於一周內退款：按此】

財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今日接受電台訪問時表示，未有計劃容許市民轉換平台領取下一期消費券。她續指，在消費券計劃開始時已不希望公眾中途轉平台收消費券，市民或因優惠轉平台未必公道，現時系統亦未必支援，而更改收款平台或需重寫系統，不確定性高。她亦留意到，在派發消費券首2日時，Tap & Go出現系統不穩，但近日已經改善，望市民再給營運商機會。

付款前留意銀碼及保留單據

至於有市民指無法用Tap & Go付款，她表示部分商戶或不了解運作，以為未能用Tap & Go收款，會再作跟進。另外，她亦建議市民使用消費券或電子支付工具，付款前留意顯示銀碼及保留單據，以免出現爭拗。

在消費券計劃網站列明，除非在特殊情況下，如原有的儲值支付工具帳戶已遺失或失效，否則不能在計劃中途更改領取消費券的儲值支付工具帳戶。由於AlipayHK、Tap & Go及WeChat Pay HK屬手機應用程式，若遺失電話或電話卡，用戶可於其他電話重新安裝有關儲值支付工具應用程式，輸入已登記的帳戶登入號碼及密碼等資料便可重新連結原有帳戶，故無法更改領取消費券之途徑。

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責任編輯：曹佩鈞

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