大新調查：7成投資者以捨長取短策略應對波動市

大新銀行早前進行投資者如何應對投資新常態的調查，逾7成港投資者認為遇上波動市況更應積極投資，另7成人會縮短持倉時間。

調查在今年1月至6月進行，收集了約600位投資者的意見，受訪對象均為35歲以上、於銀行的資產規模多於100萬港元，並於過去12個月有參與投資活動的香港居民。

投資轉趨積極 檢視組合更頻密

結果顯示，在波動市況下，香港投資者採取更靈活和果斷的投資態度，逾7成投資者認為遇上波動市況更應該積極投資，從而獲得更高的潛在回報。另有7成投資者表示會縮短投資產品持倉時間，一般至不多於6個月，更有85%投資者認為需要更嚴格遵從目標價或止蝕位。

此外，71%投資者每月多於一次檢視其投資組合的損益；而高資產值投資者（擁有400萬港元以上資產組合）更為頻密，會每星期檢視組合多於一次，而約4成的高資產值投資者會每月重新配置其投資組合。

調查同時發現，投資者更關注市場動向，有8成投資者預計今年比以往多花2成或以上時間瀏覽市場資訊。惟有9成投資者反映市場上資訊氾濫，期望有合適理財工具協助篩選相關資訊。至於逾8成投資者希望有專業人士協助消化相關市場資訊，當中高資產值投資者的比率更高達90%。

責任編輯：曹佩鈞

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