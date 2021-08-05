  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (週四) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】消委會收60宗消費券投訴　用消費券優惠未必最抵？（附8招提防消費券陷阱）

精明消費 16:55 2021/08/05

分享：

消費券到手，各大商戶都針對消費券推出不同購物優惠，消費者難免花多眼亂。優惠獎賞看似划算，但要小心使用條款，不少市民都誤中消費陷阱，消委會至今已經接獲60宗有關消費券投訴。早前消委會向逾250間商戶調查消費券的推廣手法，發現優惠推廣繁多，且不時更新，呼籲市民購物前應細心留意條款更新，細心比較優惠詳情，並列出8大使用消費券購物注意點。

【網民怨錢未到手先加價　豆乳飲品加60%　柴米油鹽加幾多？：按此

消費券發放第4日，消委會已接獲60宗投訴，當中涉及有商戶收取附加費、商戶對消費券設最低消費等問題。消委會指，部分商戶優惠欠細節及透明度，例如沒有寫明名額。亦有商戶推購物優惠券，看似「着數」，但實際上卻有諸多條款限制，使用消費券優惠可能比一般商戶優惠相差無異。消委會呼籲市民購物前，應該細心比較優惠條款，購物後，亦要保留單據及相關推廣資料，以便有爭議時作憑證。

■8大注意位精明使用消費券■

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【有藥房收取2%手續費　八達通：收取額外費用涉違反協議：按此

 

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【5000元消費券】買實金保值抗通脹　補幾多可買三錢裝金粒？　入手前4點要注意
今日
【5000元消費券】買實金保值抗通脹　補幾多可買三錢裝金粒？　入手前4點要注意
【5000元消費券】用指定支付工具領消費券　免費換$400海港城購物優惠券
今日
【5000元消費券】用指定支付工具領消費券　免費換$400海港城購物優惠券
【消費優惠】用消費券去百佳買禮券滿$1000即送$100優惠券
今日
【消費優惠】用消費券去百佳買禮券滿$1000即送$100優惠券
【消費優惠】Overlander消費券購物最少有9折
今日
【消費優惠】Overlander消費券購物最少有9折
【5000元消費券】八達通首200萬名登記領消費券市民可領$18增值額獎賞
2021/08/04
【5000元消費券】八達通首200萬名登記領消費券市民可領$18增值額獎賞
消費陷阱 消委會 電子消費券

下一篇文章

【5000元消費券】買實金保值抗通脹　補幾多可買三錢裝金粒？　入手前4點要注意
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券】網傳不能用消費券買超市現金券　政府澄清：沒有違例
【5000元消費券】網傳不能用消費券買超市現金券　政府澄清：沒有違例
【消費優惠】用消費券去百佳買禮券滿$1000即送$100優惠券
【消費優惠】用消費券去百佳買禮券滿$1000即送$100優惠券
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至8月4日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至8月4日）
【疫苗抽獎】旅發局送2萬個賞你遊名額　8月5日起接受登記
【疫苗抽獎】旅發局送2萬個賞你遊名額　8月5日起接受登記
【5000元消費券】八達通首200萬名登記領消費券市民可領$18增值額獎賞
【5000元消費券】八達通首200萬名登記領消費券市民可領$18增值額獎賞
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年8月3日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年8月3日）