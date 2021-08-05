【5000元消費券】消委會收60宗消費券投訴　用消費券優惠未必最抵？（附8招提防消費券陷阱）

消費券到手，各大商戶都針對消費券推出不同購物優惠，消費者難免花多眼亂。優惠獎賞看似划算，但要小心使用條款，不少市民都誤中消費陷阱，消委會至今已經接獲60宗有關消費券投訴。早前消委會向逾250間商戶調查消費券的推廣手法，發現優惠推廣繁多，且不時更新，呼籲市民購物前應細心留意條款更新，細心比較優惠詳情，並列出8大使用消費券購物注意點。

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消費券發放第4日，消委會已接獲60宗投訴，當中涉及有商戶收取附加費、商戶對消費券設最低消費等問題。消委會指，部分商戶優惠欠細節及透明度，例如沒有寫明名額。亦有商戶推購物優惠券，看似「着數」，但實際上卻有諸多條款限制，使用消費券優惠可能比一般商戶優惠相差無異。消委會呼籲市民購物前，應該細心比較優惠條款，購物後，亦要保留單據及相關推廣資料，以便有爭議時作憑證。

■8大注意位精明使用消費券■

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責任編輯：嚴熹曼

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