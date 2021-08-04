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【移居趨勢】調查：近34%受訪港人有意長期移居　英國為首選地

其他地區 18:50 2021/08/04

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【移居趨勢】調查：近34%受訪港人有意長期移居　英國為首選地

近年愈來愈多港人選擇移居外地，有機構發表調查指，受訪者之中，港人是全球最具流動性之一，超過一半的受訪港人至少有一次移居外地的經驗，更有約66%受訪港人有計劃或考慮移居。問及移居的意願，有近34%的受訪港人考慮3至5年的長期移居，而只有18.7%受訪港人有意永久移居。

【澳洲參議員帕特森：港人簽證申請將獲優先處理：按此

港人流動性高　66%受訪者有意移居

全球搬運及搬遷集團七海國際（Seven Seas Worldwide）發表《全球移居報告》，探討2021年的全球移居趨勢。調查於6月4日至6月16日期間進行，向5,026名持有護照的消費者進行調查，受訪者來自香港、英國、澳洲、南非及美國（紐約州及加州），調查對象中至少有25%的受訪者正在考慮或希望移居外地，並至少有一成受訪者視自己為外籍人士。香港的調查對象包括1,001名居住在香港的人士；352人正在考慮或願意移居國外，而116人是外籍人士。

研究顯示，受訪港人是全球最具流動性之一，超過一半有至少一次移居外地的經驗，更有約66%受訪港人有計劃或考慮移居。

【搬屋到英國 一文看清如何申請免稅及寄運物品限制清單：按此

近34%有意長期移居　首選英國

問及受訪港人的移居意願，當中33.6%傾向3至5年的長期移居，其次是1至2年中短期移居（21.5%）；只有18.7%人更願意永久移居，更有18.6%人未有考慮移居，結果與全球平均水平接近。至於移居的主要原因分別為工作機會（32.5%），其次是更好的生活方式（29.7%）和教育機會（25.9%）。

受訪港人亦被問及，如有機會最傾向移居哪些國家，他們首選英國（21.7%），其次是日本（15.6%）和澳洲（14.2%）。而考慮移居目的地的主要原因，分別為更好的生活（39.6%）、體驗新文化（25.2%）和工作機會（22.6%）。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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