【退休規劃】辛苦半世儲錢無投資計劃？　人到中年應如何為退休籌謀

許多中年人每日返工放工，儲下一筆錢，卻從來沒有為自己的資金作計劃或分配。有專家建議中年人可以將日常開支分為「必要」、「需要」及「想要」3類，「必要」包括基本生活費、醫療費，「需要」包括傳承給親人，而「想要」則包括休閒娛樂或夢想的實現。只要一開始分清這三個類別，對於你的財富也會有更好的分配，另一方面亦可以循以下3個方面考慮，如何為退休資金作更好的規劃。

1. 醫療保障

若你已經人到中年，卻發現自己一份保險也沒有，你必須要為自己計劃，因為購買保險可以幫助你轉嫁風險，減輕老年後的醫療負擔。很多中年人一直工作，卻從沒有預想過自己有日得了大病，需要一大筆醫療開支，在沒有購買保險的情況下，只能動用積蓄。

你可以先從最基礎的保險開始，如住院、意外，若不幸需住院治療或是發生意外也可以有基本的保障，而不需要動用個人的養老積蓄。有更多經濟能力後，可進一步擴闊保障範圍，如危疾等。

【76%受訪者冀實現財務自由 惟3成在職人士退休零準備 :按此】

2. 建立穩定退休現金流

你有想過未來退休後，你每個月的支出大約是多少嗎？你能確保未來沒有正職的收入來源後，你的積蓄可以讓你的生活保持水準嗎？專家建議要有立即、簡單、持續的投資，這樣退休金才可以發揮積少成多的效果，而定期定額的投資是選擇之一，這裡的重點是不論是甚麼年紀，都要盡快開始執行。

3. 為財富作妥善分配

踏入中年，人生有些決定還是要盡快做，例如好好計劃在你有日不幸離世後財產如何分配。過去很多人對於信託有迷思，認為這只是有錢人的理財工具，或認為收費高，但專家建議，可以先去了解其收費、辦理的手續，讓未來沒有後顧之憂。

【夫妻避免講錢失感情的最佳方法：婚錢釐清「錢事」: 按此】

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】