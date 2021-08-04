【理財規劃】黃國英徒弟Mila Yuen話你知　新手5步驟建投資組合

近年有不少投資界的人在網上Youtube平台分享個人對於投資的看法，今天我們來看一看豐盛金融資產管理投資組合經理Mila Yuen的分享。她曾經是一位記者，目前則是知名基金經理黃國英公司的員工，現時同時擁有正職、副業及投資幾方面的收入。

Mila Yuen在影片中分享，自己畢業第一份工作收入只有12,000元，畢業首2年與一般打工仔一樣，放工會行街、睇戲、食飯、休息等，後來當她了解複利效應後，決心學習投資。若你目前有一筆投資的資金，可以嘗試開始這5個步驟去配置個人的資產。

1. 先小注試水溫

當你有一筆小資金，不一定要數萬元，可以是數百至數千元也可以，你可以選一隻美股或港股小注購買，甚至只是1股也可以，因為當你購買後，你接觸的事物也會與投資有關，當你買的股票有相關新聞時，你亦會有意識去認知，從而增加個人的投資知識，只有真正開始投資，你才會更有意識去學習。

2. 在日常生活中尋找老師

投資不一定要上坊間數萬元的投資課程，而且對新手而言，一開始付出數萬元上投資課程的成本實在太高。事實上，你可以在日常生活中尋找好老師，你可以觀察身邊投資持續獲利或失利的人，觀察及分析他們的投資方法。在科技發達的年代，要學習投資的相關知識的渠道亦有很多。

3. 因應投資目標 制定投資組合

Mila分享，剛學習投資時由於資金不多，所以當時只有將所有資本投資1隻股票。但她提醒投資者要了解個人投資特質，例如將所有資金只購買1隻股票，會令你有很大的心理壓力的話，你便不適合投資單一股份。你可以用ETF或將資金分散在數隻優質股上，其心理壓力會較小。

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4. 建立投資筆記 定期檢討

投資時建議有本投資筆記，用作記錄個人的投資項目，這記錄日後可以讓你回顧自己當初為何會買入該股票，若你要賣出時，你又可以再看一看，因為甚麼原因而不要這股票呢？你可以在投資前後都寫筆記，包括買入價、買入及賣出理由、退場策略等，這樣可以該你回顧當初為何會選上這隻股票的原因、看法是否仍存在等，來衡量繼續持有這隻股票的理據。

5. 定期拜讀優質投資讀物

Mila認為不同時期閱讀同一本書，亦會有不同的想法及新的領悟，故此新手宜多讀名著，讓自己在投資的知識上有所增長。另外，亦可以在不同財經網站獲取更多有關的理財知識，她再一次強調愈早投資，產生複利效應的成效亦更大。

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責任編輯：陳玉蓮

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