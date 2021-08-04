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【5000元消費券】Tap & Go帳戶被錯誤扣款　香港電訊：將於一周內退款

精明消費 15:20 2021/08/04

分享：

不少市民已經收到第一期電子消費券後，已經摩拳擦掌準備好購物。不過，有網民就分享用Tap & Go拍住賞付款時，出現不少問題，包括錯誤扣款、購物被拒等情況，紛到Tap & Go的facebook專頁訴苦。

【有藥房收取2%手續費 八達通：收取額外費用涉違反協議：按此

香港電訊昨日為錯誤扣款事件致歉，並指客戶透過「拍住賞」帳戶使用消費券時被錯誤扣款，將在一周內安排退款，並會在退款程序完成後通知相關客戶。此外，發現系統問題後，香港電訊已經與支付處理服務供應商Fiserv採取適當的補救措施，系統現已恢復正常運作並會繼續密切監察情況。

另外，有部分用戶指無法用Tap & Go在網上平台付款，Tap & Go在facebook澄清消費券適用於本地商戶的網上店舖付款，惟個別本地商戶的網上店舖有可能透過非本地網上平台收款，因而無法用消費券付款，並籲用戶自行向商戶查詢了解詳情。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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