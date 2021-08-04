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【5000元消費券】八達通首200萬名登記領消費券市民可領$18增值額獎賞

精明消費 18:15 2021/08/04

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八達通公司早前宣布消費券優惠「早登記先賺賞」，首200萬名選用八達通登記消費券，並同時將該八達通卡加入八達通App的市民，可獲18元增值額獎賞。首批登記人士由8月3日至9月10日可領取獎賞，第二批人士將可在9月3日至10月10日領取，名額有限，先到先得。

【到OK便利店用八達通領消費券　可獲贈20元現金券：按此

不少市民選用八達通領取5,000元消費券，如果你是首200萬名登記客戶，就有機會賺取18元八達通增值額獎賞。想取得獎賞，用戶首先要將八達通卡加入八達通App中，並於八達通App或任何八達通服務站拍卡領取。

■4步將八達通卡加入至八達通App■

    點擊圖片放大
    +2

如未曾將八達通卡加到八達通App的用戶，須於8月2日至9月2日上午10時前完成方可獲得獎賞。若家中有長者沒有支援近場通訊功能（NFC）的智能手機，亦可透過親友手機的八達通App為他們加入合資格八達通卡，以領取優惠。

【大家樂夥八達通推出多重優惠　可賺$900優惠券：按此

想知自己是否符合資格領取18元優惠獎賞？只需要到「早登記先賺賞」得獎結果網站，一步即可查閱。

■如何查閱合資格獲取獎賞用戶■

    點擊圖片放大

 

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 消費錦囊

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