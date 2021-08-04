▲ 【5000元消費券】網傳不能用消費券買超市現金券 政府澄清：沒有違例

不少市民已收到5,000元電子消費券首期金額，紛紛外出消費，不過，近日網上流傳不能用消費券購入超市現金券，指政府將之視為套現，將會影響收取第二及第三期的消費券。惟政府澄清，市民可以利用消費券購買現金券，並沒有違反使用消費券的條例。

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政府澄清：沒有違例

首期消費券到帳後，網上有不少市民討論應如何「券」盡其用。由於消費券設有期限，有市民期望透過購買商戶現金券來自行延長消費券的使用期限，加上百佳推出推廣，8月15日前，易賞錢會員到百佳買任何面值的禮券或電子禮券滿1,000元，即送總值100元優惠券，令不少人因此考慮將消費券用作購買超市現金券。

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不過，近日有人於網上流傳，指不能用消費券購買超市現金券，又指政府將之視為套現，將會影響收取第二及第三期的消費券。政府澄清有關資訊，指市民可以利用消費券購買現金券，此舉並沒有違反使用消費券的條例。

■網上流傳不能用消費券購買超市現金券，已證實為假消息■

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責任編輯：李瑩

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