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【大灣區】廣州冀吸引港澳工程師跨境執業　新規望覆蓋更多年輕專才

個人增值 12:25 2021/08/04

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廣州市南沙區人社局公開徵求的《廣州市南沙區建築和交通工程專業港澳人才職稱評價管理辦法（徵求意見稿）》意見在上月30日正式結束。

【深圳光明區向港澳台及外籍人才配租住房　每月每平方米租金$20人民幣：按此

該文件適用於在南沙區從事建築工程領域專業技術工作和交通工程領域專業技術工作的港澳專業人才，在南沙區申報職稱評審。

申報的港澳專業人才須同時具備大專及以上學歷或副學士及以上學位，並且在南沙區從事建築工程或交通工程專業的科研、規劃、勘察（含測量）、設計、諮詢、造價、施工、管理、監理、監督、檢測、試驗、養護、生產、安全等技術工作。

【廣東擬改革社會救助制度　探索建立粵港澳跨境社會救助信息平台：按此

據內地傳媒報道，在此舉之前，已有類似的規定出台。但此前相關跨境執業政策主要覆蓋的是已獲得執業資格的港澳工程師，並未涵蓋一些港澳的年輕專業人士，例如還未獲得相關執業資格的專業人士或工程系應屆畢業生。《管理辦法》則有望覆蓋至更多年輕專業人士。

 

責任編輯：鄭樂怡

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