【ESG】可持續研究：極端氣候或致世界文明崩潰　5個國家存活機會最大

近年多國積極聯手應對氣候變化危機，英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）全球可持續性研究所（Global Sustainability Institute）進行一項研究，指氣候變化、生態破壞、資源枯竭、人口激增等各種因素，在數十年後極有可能會引發全世界文明崩潰。研究更假設世界文明毀滅，有5國家存活機會最高。

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島嶼國家存活機會較大

據BBC中文網報道，研究從20個候選國家中，找出5個最有機會能夠在浩劫中存活的國家。這些國家主要 是島嶼，或是島嶼型大陸，極端氣溫比較少見，而且有海洋調節雨量。研究指，即使受到氣候變化的影響，這些國家所擁有的條件，能令他們最有機會有相對穩定的狀態，而熱帶和副熱帶地區受到氣候變化影響最為巨大。

■世界文明崩潰 最有機會存活5個國家■











研究指出最大機會存活的國家具有地熱和水力發電等資源，同時有廣大的可供農業用途的土地，而人口也相對較少，故較大機會能渡過難關。

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解決氣候變化刻不容緩