【ESG】可持續研究：極端氣候或致世界文明崩潰　5個國家存活機會最大

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【ESG】可持續投資熱潮帶動需求 亞洲金融業渴求ESG人才
近年多國積極聯手應對氣候變化危機，英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）全球可持續性研究所（Global Sustainability Institute）進行一項研究，指氣候變化、生態破壞、資源枯竭、人口激增等各種因素，在數十年後極有可能會引發全世界文明崩潰。研究更假設世界文明毀滅，有5國家存活機會最高。
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島嶼國家存活機會較大
據BBC中文網報道，研究從20個候選國家中，找出5個最有機會能夠在浩劫中存活的國家。這些國家主要是島嶼，或是島嶼型大陸，極端氣溫比較少見，而且有海洋調節雨量。研究指，即使受到氣候變化的影響，這些國家所擁有的條件，能令他們最有機會有相對穩定的狀態，而熱帶和副熱帶地區受到氣候變化影響最為巨大。
■世界文明崩潰 最有機會存活5個國家■
研究指出最大機會存活的國家具有地熱和水力發電等資源，同時有廣大的可供農業用途的土地，而人口也相對較少，故較大機會能渡過難關。
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解決氣候變化刻不容緩
全球可持續性研究所負責人瓊斯（Aled Jones）教授表示，研究的條件之一是一個地方的隔離程度，如果世界文明崩潰，一個國家與其鄰國的土地相連或是否暴露在危險中，是一個很重要的考量。
他表示，氣候變化帶來的衝擊，包括愈來愈頻繁和愈來愈嚴重的乾旱及洪災、極端高溫或低溫，將會決定世界文明崩潰的劇烈程度。他續指，世界文明崩潰會徹底改變人們的生活，研究表明世界各國必須採取行動應對氣候變化、農業生產、能源供應、製造產能等互相關聯的問題。
責任編輯：李瑩
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欄名 : 綠色投資