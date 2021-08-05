【退休規劃】為子女升學與退休作準備　80後中產夫婦冀加按物業買分紅保單可行嗎？

利用加按物業得來的資金進行投資前，必須做好風險管理才能無後顧之憂，因此Jay提醒黃先生，在增加物業貸款前，必須留意以下事項：

1. 是否已準備足夠應急錢及保險保障？

Jay運用四桶金財富管理框架，建議黃先生在全面家庭理財規劃上，必須先要確保已有足夠流動資金來應付未來3至6個月的日常家庭開支。如果再加按及增加按揭貸款，每月需要額外增加8,500元的按揭還款開支，為期15年。黃家現有銀行存款30萬元，如每月支出為68,500元，可應付4.4個月的家庭開支，這筆存款應保存為應急錢。

另外，Jay提醒黃氏夫婦要注意家庭保險保障是否足夠，包括人壽、醫療、危疾及意外保障。個人風險和生老病死有關，雖然不知何時發生，但風險來臨時，若沒有足夠的保障，便可能要變賣資產來應付突如其來的支出，到時任何為未來而安排的儲蓄或投資計劃都可能被迫改變或終止。

經過Jay的評估，黃家在第一桶金及第二桶金上都算是足夠應對，但要定期檢討，確保不會因疏忽而增加了未來風險。

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2. 利率變化，分紅保單的「回本期」及「實現率」

市場利率隨經濟環境變化而波動，當借貸利率上升，而分紅保單未能增加收益率時，息差及回報便會減少。分紅保單在保單生效後，最初數年的退保價值會比開始時繳交的保費為低，當借貸利率因市場出現難以估計的情況，而上升至不合理水平時，投保人可能因擔心持續高借貸成本而決定退保，結果可能是有微利或出現虧蝕，視乎分紅保單的表現而定。因此黃先生必須考慮保單的回本期及潛在回報，追求收益之餘，亦要考慮持有期的限制。

買分紅保單注意要點

另外，分紅保單的周年紅利不是保證的，購買前須注意該保單的紅利實現率，即保險公司就某一分紅產品所實際派發的非保證紅利，佔銷售時列出的預期派發金額之百分比，為按監管機構要求而必須提供給投保人作參考的數據。實現率愈高，代表保險公司愈能兌現當初的非保證回報承諾。

Jay分析了透過加按物業套現來購買儲蓄產品的利弊後，黃先生決定以預繳全部保費形式投保一份短付款期的儲蓄分紅保單，好處是能讓總支付保費金額減少，提升中至長綫收益率，適合已有充裕現金儲備人士。

向銀行申請及批核後，黃先生立即多了140萬元資金來運用，可以透過購買不同資產來積存生息。15年後估計有足夠儲備去應付女兒未來4年海外讀大學的費用。扣除貸款支出後的盈餘，黃氏夫婦可以配置資金在退休計劃上，透過合適策劃方案為他們規劃更好的退休目標。

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【原文刊於第714期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。