【退休規劃】為子女升學與退休作準備　80後中產夫婦冀加按物業買分紅保單可行嗎？

不少家長願意斥巨資送子女到海外升學，但會影響日後的退休計劃，該如何重新分布財產？今次個案由《富足家庭認證導師》林忠良（Jay Lam）提供，客戶黃先生和黃太太分別是34及35歲，職業為入境處主任及中學教師，月薪分別為4萬元及5萬元，育有一名三歲女兒。

夫婦二人十分關心孩子未來發展，希望她18歲時可以到海外升讀大學，估計15年後學費及生活費都會增加，所以把教育基金目標預算設定為300萬元。以15年儲蓄期來算，如回報率有5%，他們每月要為孩子未來教育需要而儲蓄約11,586元，幸好現時收支穩定，每月有盈餘2萬元，因此執行上沒有難度。然而，當同時要考慮退休規劃時，問題便出現，資金及資產可能不足以同時達到教育基金及退休基金的需要。

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除了擁有一層自住物業外，他們還有銀行存款約30萬元，每月開支6萬元，盈餘3萬元。黃氏夫婦對投資股票不熟悉，亦沒有興趣，加上工作繁忙，一直以來除了退休金計劃外，便沒有其他投資。黃先生近期從社交媒體了解到可以運用物業加按得來的資金，投資在分紅人壽儲蓄保單來賺取息差。保險公司收到的保費用作長綫投資，投保人將來有機會獲得紅利及財富增值，這種保單並非為人壽保障而安排，毋須主動管理，符合他們的投資喜好，黃先生自覺可不妨一試，因此，他們向Jay咨詢意見，了解當中的潛在收益及風險。

物業加按賺息差

黃氏夫婦是典型香港中產：有固定資產但缺乏現金流，同時要兼顧子女升學及退休策劃的需要。因此，若能管理及承擔風險，可運用現有物業作為製造資金的工具，釋放物業的價值，能夠立即給予黃先生及黃太太一筆資金，擁有更多的資源去選擇不同的投資理財工具，滿足他們不同人生階段的財務需求。

傾談過程中，Jay了解到黃先生的物業單位，價值已經由300多萬元升值到600萬元，而未償還按揭金額還有200萬元，他們早前向按揭借貸銀行查詢，在現時的收入下，他們可以向銀行再增加貸款140萬元，希望在現時低息環境下，透過加按物業來投資及賺取息差，在風險不大的狀況下為財富增值。Jay明白黃先生的想法，這是不少中產的思維，一方面可投資資金不多，而且最大的資產便是物業；另一方面，因有居住需要及相信物業長綫的增值潛力，所以不能亦不想隨便套現，黃先生也想知道可怎樣運用現有財富組合來提升收益。這就是坊間常聽到的所謂「物業活化」策略。

在現時低息環境下，利用物業加按來提供資金能夠讓一些有健康財政狀況的家庭更早獲得資產來滾存生息，滾存時間愈長，複式效應愈能發揮效用，有可能讓資產增值更理想，假如黃先生能早些開始為女兒18歲時海外升學的目標而努力，需要付出的儲蓄金額有機會減少，變相他將會有更多的盈餘用作為退休而策劃，一舉兩得。

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【原文刊於第716期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。