【財務自由】調查：76%受訪者冀實現財務自由　惟3成在職人士退休零準備

無論打工仔或是準備退休人士，都希望能盡快實現財務自由，將更多時間投放在自己身上，不用再為三餐溫飽煩惱。BCT銀聯早前就港人對未來理財規劃的態度作出調查，發現有超過7成受訪者雖然對未來生活憧憬，但現實準備不足，難以應付未來實際財務需要。

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7成人憧憬實現財務自由

調查向600名擁有強積金戶口的人士，包括500名25歲至59歲的在職人士，及100名60歲至70歲的退休人士，就未來生活期望及退休理財準備進行調查。結果發現大多受訪者對未來有積極樂觀的看法、76%受訪者更憧憬退休生活會能實現財務自由、多姿多采、緊貼社會。不過了解受訪者的資產情況後，發現若除去自住物業，在職人士平均個人資產為200萬元，而退休人士則只有150萬元。

退休人士大多無準備

雖然人人期望能夠財務自由，但實際上有約3成在職人士及7成退休人士沒有計劃任何退休理財方案，接近一半的受訪者表示，目前獲得有關策劃未來生活的資訊不足夠。只有約5成在職人士及2成退休人士選擇以股票收息，而在職人士又比退休人士更願意採用其他投資工具如iBond等做退休理財方案，調查顯示大多數人欠缺詳細的財務規劃。

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時表示，調查結果反映理想與現實準備情況存在很大落差，港人應該處「優」不「憂」，透過增加儲蓄率及回報率，增加退休儲備，盡早籌劃未來。

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責任編輯：嚴熹曼

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