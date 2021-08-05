【消費優惠】Overlander消費券購物最少有9折 精明消費 09:00 2021/08/05 分享： 夏天當然要有戶外活動！去The Overlander使用消費券購物，即可享9折或更多優惠，VIP及金卡會員可享85折，連特價貨品都可享額外5%折扣！ ▼點擊圖片放大 地點：Overlander分店 詳情按此 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【5000元消費券】八達通首200萬名登記領消費券市民可領$18增值額獎賞 2021/08/04 【5000元消費券】八達通首200萬名登記領消費券市民可領$18增值額獎賞 【5000元消費券】網傳不能用消費券買超市現金券 政府澄清：沒有違例 2021/08/04 【5000元消費券】網傳不能用消費券買超市現金券 政府澄清：沒有違例 【消費優惠】一幻拉麵中環店2周年限定 食滿$100送$100優惠券 2021/08/04 【消費優惠】一幻拉麵中環店2周年限定 食滿$100送$100優惠券 【消費優惠】海馬牌珊瑚枕買一送一 2021/08/04 【消費優惠】海馬牌珊瑚枕買一送一 【5000元消費劵】大家樂夥八達通推出多重優惠 可賺$900優惠券 2021/08/03 【5000元消費劵】大家樂夥八達通推出多重優惠 可賺$900優惠券 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 電子消費券 疫苗