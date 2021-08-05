【消費優惠】用消費券去百佳買禮券滿$1000即送$100優惠券 精明消費 10:30 2021/08/05 分享： 政府都澄清咗用消費券買禮券係無違例嘅，想買百佳禮券就可以繼續買嘞！由即日起至8月15日，到百佳買任何面值禮券或電子禮券滿1,000元，即送總值2張50元優惠券，俾你於下次購買任何產品滿150元或以上時使用！要留意優惠券有限期至2021年8月31日，每位顧客每次只可以使用一張優惠券！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Overlander消費券購物最少有9折 今日 【消費優惠】Overlander消費券購物最少有9折 【5000元消費券】八達通首200萬名登記領消費券市民可領$18增值額獎賞 2021/08/04 【5000元消費券】八達通首200萬名登記領消費券市民可領$18增值額獎賞 【5000元消費券】網傳不能用消費券買超市現金券 政府澄清：沒有違例 2021/08/04 【5000元消費券】網傳不能用消費券買超市現金券 政府澄清：沒有違例 【消費優惠】一幻拉麵中環店2周年限定 食滿$100送$100優惠券 2021/08/04 【消費優惠】一幻拉麵中環店2周年限定 食滿$100送$100優惠券 【消費優惠】海馬牌珊瑚枕買一送一 2021/08/04 【消費優惠】海馬牌珊瑚枕買一送一 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 百佳