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【消費優惠】用消費券去百佳買禮券滿$1000即送$100優惠券

精明消費 10:30 2021/08/05

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政府都澄清咗用消費券買禮券係無違例嘅，想買百佳禮券就可以繼續買嘞！由即日起至8月15日，到百佳買任何面值禮券或電子禮券滿1,000元，即送總值2張50元優惠券，俾你於下次購買任何產品滿150元或以上時使用！要留意優惠券有限期至2021年8月31日，每位顧客每次只可以使用一張優惠券！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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