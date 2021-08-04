【退休規劃】人生黃金期的4個明智投資決定　助你提前退休

在香港許多人夢想着提前退休，逃離朝9晚6的生活。如果這是你的目標，你應該知道，你愈早開始朝着它努力，你就愈有可能實現它。如果你30多歲的時候做出以下的明智決定，你可能會在50多歲或60出頭時離開你的工作生涯。

1. 買一間比你買得起較便宜的物業

一般來說，最好將住房成本（包括物業按揭貸款、保險費用等）保持在每月工資的40%或以下。遵循該規則將有助於確保你有足夠的剩餘資金來支付其他開支。同樣重要的是，通過保持低居住成本，你可以騰出更多的錢投入到你的退休計劃或財務目標中。住屋往往是很多人最大的月度開支，所以即使買樓也應該留有一定的空間。

2. 控制旅行預算

要過一個有意義的假期，有人會覺得需要到一個高級度假村或衝出亞洲才算真正休假，又或者每年要去幾次日本放鬆一下。即使這1年多不能到其他地方旅行，仍有很多人喜歡到五星級酒店Staycation。不過，在現實中，如果你1年到頭都在努力工作，當從磨難中解脫出來，你逃到的任何地方都會很精彩，好像享受到郊外行山或是露營也是不錯選擇。

通過減少旅行等度假花費，你可以讓自己提前退休。不要少看旅行要用的錢，去一趟東南亞都要近萬元，再遠一點要更貴，即是意味平均每月可儲多一、兩千元。去旅行不一定取消，但你要控制金額，以及計入每月預算，不要讓突如其來的旅行衝動去擾亂你的財務計劃。

3. 搭公共交通工具

在30多歲時，不少人在收入或工作上取得了一定成就，自然希望提高生活質素，駕車成為了一種輕奢侈及身份地位的象徵。不過，關於汽車，你應該知道的一件事是：汽車表面上是一種資產，但會隨時間的推移而貶值（而你的家可以很容易地獲得價值）。在養車成本上，每年計及保費、泊車費、油費等，日常成本都起碼要數萬元。如果你財務上真的有充裕空間，將原本用來買車的錢轉為用來投資，無疑是可以令你更接近提早退休目標。

4. 投資股票

很多人害怕股市，因為它可能相當波動。但是，將退休儲蓄投資於股票，也是讓資金隨時間滾大的好方法，也可能是你提前結束工作生涯的門票。假設你能夠通過做出上述選擇，每月為退休計劃額外貢獻4,000元，而你在30年內都這樣做，投資每年平均回報率為7%，即你會從收入中貢獻144萬元，但由於每年有7%的回報，你最終的總儲蓄餘額可達453萬元。這也許足夠現金讓你提前退出就業市場。

結語

你不需要成為一個超級高收入的人，才能提前退休，也不需要過一種極為節儉的生活方式。提前退休的成功通常歸結為在正確的時間做出一系列明智的選擇，如果你堅持上述計劃，你也可以享受在相對年輕的年齡獲得財務自由。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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