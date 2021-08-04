【網上熱話】網民跟財演炒股　瞓身70萬本金得返一半　網友回應：唔好吓吓信財演

股票有升有跌，如果盡信所謂專家意見，隨時得不償失！有網民在討論區上發文，呻炒股慘痛經歷，表示因聽從「財演」買中概股，70萬本金輸剩一半，但女朋友想下年結婚，現時身家損失一半怕無錢。帖文隨即引起大批網民回應，紛紛留言表示「唔好吓吓信財演」。

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瞓身炒股 賺10萬變倒蝕30萬

該網民稱自己上年才開始學炒股，有本金70萬元全部用於買股票。一開始初嚐勝利甜頭賺得10萬盈利，但由今年年頭開始輸，現時虧蝕30萬元，大呻現時「身家得返一半」。

他透露自己跟從一位財演購入逾8隻中概股，包括以250元買入百度 （09888） 、280元買入快手 （01024） 、35元買入明源雲 （00909） 、32元買入小米 （01810） 、36元買入吉利 （00175） 、27元買入呷哺呷哺 （00520） 、1.5元買入中國鐵塔 （00788） 及5元買入中石化 （00386） 。但由於該網民跟從的財演建議跌10%就必須止蝕，導致他將以上多隻股票斬倉，大呼「蝕入肉」。

他其後認為「騰訊始終係股王」，加上又有另一位財演推介買入美團，眼看騰訊 （00700） 及美團 （03690） 當時正值低位，於是現時又「瞓晒全副身家落去」，購入6手騰訊及4手美團，均價分別為600元及350元。該網民於7月31日發帖時，騰訊及美團分別報479元及215元，若以他買入的均價計算，估計該網民總共投資約50萬元，帳面虧損約25.32%。

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網民留言勸勿盡信財演

有網民直言「聽財演買股死梗」，更有不少網民留言勸喻樓主勿過分相信財演，投資前要先做好功課，懂得止蝕及學會對冲分散風險。睇下網民點回應！

■網民跟財演推介買股票身家得返一半，即睇網友回應■

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責任編輯：嚴熹曼

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