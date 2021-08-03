  • 27°C
香港時間 : 2021803日 (週二) 19:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】香港全職運動員每月資助有幾多？　頂級精英每月可獲逾4萬元

個人增值 18:50 2021/08/03

分享：

今年參與奧運的香港運動員表現優秀，在港隊花劍選手張家朗成功勇奪金牌後，游泳選手何詩蓓亦分別在200米自由泳及100米自由泳奪得銀牌，並在兩個項目成功打破亞洲紀錄。

但在風光的背後，每名運動員都要花上不少努力和汗水，經過多年艱辛訓練才能夠站在國際比賽的舞台，代表香港出賽。到底運動員在香港的發展前景如何？在香港任全職運動員有多少資助及支援？

【AIA賀港隊東奧佳績　免費贈送「香港摩天輪」門票：按此

「恒基精英運動員計劃」會向今屆東京奧運會的傑出運動員頒發現金獎勵，個人獲得金牌可以得到500萬元、銀牌可獲250萬元、銅牌可獲125萬元，而第4至第8名的成績都可獲得獎金。

除了一次性的獎金之外，根據香港體育學院的網站顯示，個別精英運動員若符合撥款準則，將可透過所屬總會獲得額外活動經費資助其精英培訓需要。

先決條件：

  • 奧運會／亞運會／殘奧會／亞殘運項目

撥款準則：

  • 申請者須達精英資助評核準則內所列出3分或以上賽事的成績
  • 撥款的考慮：在過去兩年內的成績；願意投身有系統訓練及賽事

全職精英運動員每月資助金額

    點擊圖片放大
    +4
    +3

除了可以獲得以上的精英訓練資助外，成功申請相關計劃的運動員，還可以使用體院的設施；由運動科學／醫學部、體適能部及其他技術支援部所提供的服務；教育及職業輔導；意外受傷、旅遊、人壽及醫療保險的保障。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

【職場機遇】城大續支援畢業生就業　配對基金資助僱主每人每月上限6,000元
2021/07/27
【職場機遇】城大續支援畢業生就業　配對基金資助僱主每人每月上限6,000元
【職場增值】履歷6大常見錯誤　你有無寫錯？
2021/07/25
【職場增值】履歷6大常見錯誤　你有無寫錯？
【職場福利】疫下在家工作　有無「颱風假」？
2021/07/24
【職場福利】疫下在家工作　有無「颱風假」？
【職場福利】勞動力市場短缺　美餐廳額外花250萬美元留員工
2021/07/18
【職場福利】勞動力市場短缺　美餐廳額外花250萬美元留員工
【職場調查】WFH員工感到孤獨　人力專家倡僱主定期會面
2021/07/17
【職場調查】WFH員工感到孤獨　人力專家倡僱主定期會面
香港 張家朗 運動 亞運會 傑出運動員 運動 運動員 奧運會 東京 何詩蓓

下一篇文章

超市在派消費券前夕加價　邊樣日用品加得最多？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股分析】專家料美股8月仍反覆應避險　電動車及教育板塊不宜沾手
【美股分析】專家料美股8月仍反覆應避險　電動車及教育板塊不宜沾手
今日理財筆記 - 60歲或以上長者明年可享2元乘車優惠　教你2個方法申請樂悠咭
60歲或以上長者明年可享2元乘車優惠　教你2個方法申請樂悠咭
【政府工】消防處招聘消防隊目（控制）　不考體能起薪逾3.1萬
【政府工】消防處招聘消防隊目（控制）　不考體能起薪逾3.1萬
【職場你點睇】唔轉唔知人工高！　成日跳槽打工仔學習能力比較高？
【職場你點睇】唔轉唔知人工高！　成日跳槽打工仔學習能力比較高？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【5000元消費券】未帶旺經濟先帶來通脹？　商戶率先加價　使得精明先格價！
【5000元消費券】未帶旺經濟先帶來通脹？　商戶率先加價　使得精明先格價！