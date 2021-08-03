【東京奧運】香港全職運動員每月資助有幾多？　頂級精英每月可獲逾4萬元

今年參與奧運的香港運動員表現優秀，在港隊花劍選手張家朗成功勇奪金牌後，游泳選手何詩蓓亦分別在200米自由泳及100米自由泳奪得銀牌，並在兩個項目成功打破亞洲紀錄。

但在風光的背後，每名運動員都要花上不少努力和汗水，經過多年艱辛訓練才能夠站在國際比賽的舞台，代表香港出賽。到底運動員在香港的發展前景如何？在香港任全職運動員有多少資助及支援？

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「恒基精英運動員計劃」會向今屆東京奧運會的傑出運動員頒發現金獎勵，個人獲得金牌可以得到500萬元、銀牌可獲250萬元、銅牌可獲125萬元，而第4至第8名的成績都可獲得獎金。

除了一次性的獎金之外，根據香港體育學院的網站顯示，個別精英運動員若符合撥款準則，將可透過所屬總會獲得額外活動經費資助其精英培訓需要。

先決條件：

奧運會／亞運會／殘奧會／亞殘運項目

撥款準則：

申請者須達精英資助評核準則內所列出3分或以上賽事的成績

撥款的考慮：在過去兩年內的成績；願意投身有系統訓練及賽事

■全職精英運動員每月資助金額■

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除了可以獲得以上的精英訓練資助外，成功申請相關計劃的運動員，還可以使用體院的設施；由運動科學／醫學部、體適能部及其他技術支援部所提供的服務；教育及職業輔導；意外受傷、旅遊、人壽及醫療保險的保障。

責任編輯：鄭樂怡

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