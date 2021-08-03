【理財二三事】靠自己更自在　女性財政獨立好處多

時下女性愈來愈獨立，不少女性獨立到好像自己一個人也可以獨當一面地生活，不過亦有人表示，女人太獨立不好，因為會沒有人疼愛。但有一點是很少人質疑的：就是女人經濟獨立好處極多，相信沒有女性不同意，而且這些好處更能為你的生活帶來更多選擇。

喜歡的事不用徵求他人同意

喜歡甚麼都可以買，只要自己負擔得到的，你喜歡甚麼東西也不用男友或老公買，自己喜歡的自己付錢，有甚麼人可管你呢？和朋友出去玩時，也不需要因為金錢的緣故而有所考慮。不少女士因為沒有經濟獨立的能力，連與朋友外出或者想買點東西都要先問過男友或老公，正正是沒有經濟獨立女人的壞處。



不需要依附別人



當你有錢時，你不但可以自己作決定，也可以不需要附和別人。舊時代的社會主張女人嫁戶好人家，認為家中若有女兒，只要嫁得有錢人以後靠夫家就不需要擔心生活，盲婚啞嫁也不談甚麼愛與不愛。現代女性若能經濟獨立，可以不需要因為經濟考慮而與不愛的人在一起，當另一半對自己不好時，亦可以選擇離開而不需要讓自己難過。因為你經濟獨立，能夠自己賺錢養自己，就算沒有另一半依靠也可以活得很好。

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可以隨時為自己增值

當你有經濟能力，你可以自己選擇你理想的生活，以前沒有機會學習到的興趣，即使是不賺錢的，亦可以去學習。你可以將生活的重心放在自己身上，為個人增值，而不需要將重心侷限在另一半或子女身上。每個人也應該有自己的生活，一個有能力賺錢的人，未來才可以有更多的選擇。

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責任編輯：陳玉蓮

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