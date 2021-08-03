麥拿侖首部量產型混能超跑　395萬McLaren Artura

▲ 麥拿侖推出首款配備Plug-in Hybrid的量產型全新混能超跑McLaren Artura，售價395萬起，預計今年第四季交付。

無可否認，全球近年也興起一股電動車熱潮。但麥拿侖（McLaren）偏偏反其道而行，推出全新混能超跑McLaren Artura，亦是廠方首部配備Plug-in Hybrid（PHEV）的量產型超跑，簡稱High-Performance Hybrid（HPH）。加上全新的MCLA輕量化碳纖維底盤及M630引擎，總馬力高達680匹，0至100km/h加速亦僅需3秒，性能及表現均令一眾超跑迷熱切期待。

▲ 麥拿侖推出首款配備Plug-in Hybrid的量產型全新混能超跑McLaren Artura，售價395萬起，預計今年第四季交付。

▲ 車尾尾冚是以一塊鋁合金混合碳纖製成，減低車身重量。

熟悉麥拿侖的車迷相信都知道，混能超跑對於麥拿侖來說並非新鮮事。早於2012年，麥拿侖首部混能超跑P1經已面世，限量375部開售未夠一年極速售罄。到2020年又推出另一部全球限量106部的McLaren Speedtail，同樣有價有市。與McLaren Artura同樣挾着PHEV之名，唯一不同的就是P1與Speedtail同屬麥拿侖最top的終極系列（Ultimate Series），既限量又價值不菲，相反量產型的Artura則主攻較「貼地親民」的市場。

▲ 車頭有廠方iconic倒勾型頭燈，sharp醒又搶眼。

科幻造型實用兼備

Artura之名來自Art及Future的組合，外形上它仿如件藝術品，而性能則顧名思義是走未來High-tech路綫。驟眼看，Artura低矮貼地的車頭加上微微翹起的車尾造型，確實有點McLaren 570s的影子，配以麥拿侖招牌蝴蝶車門設計及Artura專用的全新搶眼Flux Green顏色，極具科幻感。

▲ 配備碳纖Clubsport桶座，承托力不錯且夠輕身。

▲ 兩邊前沙板上的魚鰓形進氣口，除視覺效果一流外，更有助降低輪拱壓力。

這部混能超跑亦是麥拿侖首部使用MCLA（McLaren Carbon Lightweight Architecture）輕量化碳纖維單體底盤結構的車型，車身設計亦集型格與功能於一身，例如車尾整塊尾冚連沙板就以一體式鋁合金混合碳纖製成，減少面板罅隙及接綫，改善風阻。而兩邊前沙板上的魚鰓形進氣口，則有效降低輪拱的壓力。加上頭唇中央的進氣口，可容納前置雷達，同時兼備散熱用途。

多項新配置助減磅

叫得上做超輕量化，Artura自然在多方面有「減磅」，除採用了專為混能車系而設計的全新MCLA碳纖維底盤外，更加入嶄新的乙太網路綫組結構，將全車用到的電綫減少25%，同時加快數據傳輸速度，達致僅1,395kg的淨重，與同級的非混能超跑相若，有助提升駕駛表現。

▲ 配載全新 3 公升 V6 雙 Turbo 引擎兼採用 V 形大夾角設計，惟引擎蓋不能打開。

動力核心同樣有大革新，搭載全新研發的3公升V6雙Turbo引擎及雙離合器8前速自動波箱，馬力達致585PS，峰值扭力有585Nm。而這副編號M630的鋁製乾式油底引擎設計亦僅得160kg，相比V8引擎輕了50kg。加上採用120度V形大夾角設計，好處是能降低重心，提升性能。

至於HPH混能系統則包括有總容量7.4kWh的5塊鋰電池，以及後置的軸向式電馬達，它比傳統的徑向式電馬達體積更細，合共卻能產生95PS馬力及225Nm扭力，特點是可在瞬間爆發扭力，令油門反應更敏銳，由0至100km/h加速僅需3秒。

▲ 可用Plug-in充電器充電，能於2.5小時內充至80%。

▲ 採用 LT 系列的碳陶瓷制動碟及輕量化鋁合金卡鉗，令制動能力更穩定。

而PHEV最大賣點當然是有插電式充電功能，如使用普遍的EVSE充電站，可於2.5小時內充滿80%的電量，並可按所選的行駛模式，在燃油動力系統運作時進行充電。如以純電模式行駛，續航力達致30km，而油耗根據WTLP計算更低於4.7L/100km，非常吸引。

一體式軚盤儀錶板

內櫳方面，繼續走科幻路綫，與Elva有9成相似，駕駛席的設計以方便駕駛者為大原則，儀錶板屏幕與軚盤連成一體，並將駕駛模式按鍵分別移至儀錶板左右上方，當調校軚盤角度時，錶板會一併移動，毋須擔心會被軚盤阻礙閱讀錶板的視綫。

▲ 儀錶板與軚盤是一體式設計，就算手不離軚也可輕鬆調校各種駕駛模式。

Artura設有4種動力模式，包括純電E mode、在車速低至40km/h下關掉引擎的Comfort、可獨立調校避震及電子循迹系統的Sport / Track等。新車同時配備了麥拿侖首個E-diff電子差速器，可獨立控制後輪軸上的扭力，提高煞車穩定性、抓地力及過彎循迹等，而且新增了Pirelli Cyber Tyre技術，於4個輪胎內都加入電子晶片，收集實時數據並傳送至汽車循迹中，增強輪胎性能。

▲ 全新的MIS II資訊娛樂及連綫系統，如一個放大了的Apple Watch般。

▲ 中控台走簡約路綫，盡量刪減不必要的按鍵。

車廂內更搭配名為Clubsport的碳纖桶座，有舒適的承托力及充足腿部空間。而中控台的資訊娛樂系統則採用全新的MIS II，有雙重高清屏幕，據稱可媲美智能手機的操作反應，除有最新版本的McLaren賽道遙測及可變漂移控制系統外，亦可選配如具備「停止/啟動」功能的智能巡航系統、車道偏離警告及路牌識辦系統等輔助功能。

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規格表

售價： $3,950,000起

引擎： 2,993cc雙渦輪增壓V6汽油引擎配7.4kWh鋰電及後置電馬達

傳動： 8前速自動波、後驅

車型：兩門 2 座超跑

馬力： 585PS / 7,500rpm，馬達95 PS，綜合馬力680 PS

扭力： 585Nm / 2,250-7,000rpm，馬達225Nm，綜合扭力720Nm

車身長×闊×高：4,539 x 2,080 x 1,193mm

前／後軸輪距：2,640mm

車重：1,395kg

0-100km/h加速：3秒

0-200km/h加速：8.3 秒

極速：330km/h

平均耗油量：：4.7L/100km

查詢：McLaren HK（2851 8868）