【消費優惠】MILK TOP買滿$200送布甸雪糕現金券　adidas 3件指定正價貨品7折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. MILK TOP：買滿$200送布甸雪糕現金券

由即日起至8月31日，於全綫MILK TOP及MILK TOP PLUS專門店，購物滿200元即送1張30元布甸雪糕現金券，多買多送。

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此優惠不適用於送貨服務。實體現金券數量有限，送完將以電子券作替代。送贈之30元布甸雪糕現金券，使用期限至2022年6月30日。優惠不適用於所有網上購物或透過任何流動應用程式購物。

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2. adidas：3件指定正價貨品7折

由即日起至8月31日，於指定adidas店舖及官方網店購買指定正價貨品，即享2件8折或3件7折優惠。另外，顧客於指定adidas店舖使用AlipayHK、八達通、Tap & Go或WeChat Pay電子支付方式，單次消費淨值滿任何金額，即可獲20元折扣優惠；或單次消費淨值滿1,200元可獲100元折扣優惠，折扣可與其他優惠同時使用。

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3. M&S：買食品滿$300減$25

由即日起至8月15日，於Marks and Spencer門市購買食品及飲品淨額滿300元即減25元，顧客需使用八達通、支付寶香港、微信支付香港及Tap & Go「拍住賞」付款。此優惠不適用於M&S流動應用程式及網上商店。

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撰文：hket小編

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