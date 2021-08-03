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【5000元消費券】KKday限時快閃優惠　26折訂文華東方酒店Staycation（附多項折扣優惠碼）

精明消費 18:26 2021/08/03

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市民取得5,000元消費券後，相信都會樂意將一部分花在享樂！網購平台KKday與多間酒店及餐飲推出激抵快閃優惠，逢星期一至五每日中午12時推出限量搶購優惠，包括39元優惠價預訂有田牛燒肉。而每晚10時正更可搶購Staycation及酒店餐飲優惠，包括二人行人均低至604元已可入住馬哥孛羅香港酒店，連自助早餐、下午茶、更送美容護膚體驗！如消費券以八達通、AlipayHK或Tap & Go登記，更可取得折扣優惠碼，超扺優惠記住搶購！

【到OK便利店用八達通領消費券　可獲贈20元現金券：按此

激抵快閃優惠一：八達通、AlipayHK、Tap & Go折扣

用八達通、AlipayHK或Tap & Go購買KKday產品，可享各種折扣及現金優惠。

■按圖即攞優惠碼■

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激抵快閃優惠二：每日中午12時限量搶購物優惠

每日中午12時都有驚喜限量搶購優惠，不過名額有限，就算搶不到，也可以用KKday「消費券至抵模式」，以超抵優惠價購買！

    點擊圖片放大
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激抵快閃優惠三：每日晚上10時搶酒店Staycation優惠

去不到旅行，都可以用消費券到酒店嘆Staycation食自助餐！每晚10時開搶不同酒店住宿及餐飲快閃優惠，包括二人行人均低至604元即可入住馬哥孛羅香港酒店連自助早餐、下午茶及美容護膚體驗。

另外，由即日起至8月15日，更可以2,860元預訂香港文華東方酒店Staycation（原價10,387元），豪嘆海鮮自助晚餐、雙人早餐及下午茶！

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想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 消費錦囊

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