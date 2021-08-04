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【消費優惠】海馬牌珊瑚枕買一送一

精明消費 09:00 2021/08/04

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為祝賀東奧港隊為港爭光！海馬牌珊瑚枕推出買一送一的活動，每人限買2套，即4個，數量有限，詳情請向店鋪查詢。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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