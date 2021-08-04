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【消費優惠】一幻拉麵中環店2周年限定　食滿$100送$100優惠券

精明消費 10:30 2021/08/04

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中環一幻拉麵旗艦店開業2周年，該店特別推出「食滿100元送您100元」優惠，只要於中環店堂食消費滿100元，即送50元優惠券2張，優惠期至8月31日。

    點擊圖片放大


撰文：hket小編

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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