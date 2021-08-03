【BNO移民英國】搬屋到英國　一文看清如何申請免稅及寄運物品限制清單

移民英國申請BNO簽證（BNO Visa）後，便要開始安排海外搬屋。不少人最關心的是，除了繁複流程外，如何申請免稅運家當？有甚麼物品不能寄？這次便跟大家詳細解讀一下海外搬屋到英國的關稅及限制物品清單！

海外搬屋到英國前，記得事先申請ToR（Transfer of Residence relief）。ToR是一份申報文件，需填寫個人資料、香港及英國地址以及物品清單和數量。申請手續可在HMRC網站上自行辦妥。

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■申請ToR及免稅條件■

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■網上申請ToR所需文件■

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成功批核後將會收到電郵確認，並獲發Unique Reference Number（URN）。此號碼通常由7位數字組成，最後兩位數字代表申請年份，例如「12345-21」。如物品清單內列出的物品會分批以空運和海運寄出，你只需要申請一次ToR並用同一個URN處理清關事宜。假如你在到達後的12個月內，打算再運其他不在清單上的物品，便需要重新再申請ToR。

■最適合申請ToR的時間■

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【應該揀海運定空運？ 海外搬屋5項Check list：按此】

海外搬屋到英國──違禁品及限制物品清單：

收拾物品時，記得要留意以下違禁品及限制物品清單，避免整批貨物被進行全面檢查，甚至被扣關：

盜版

不雅及淫褻物品

受監管藥物和毒品

瀕危動物和植物

未經加工的原鑽

不允許在英國境內使用之無綫電發射機

任何家禽肉類和奶類，以及其製成品

植物、植物產品（如：蔬果、馬鈴薯）、種子

攻擊性的武器（如：彈簧刀、槍械）、防身噴霧（如：胡椒粉噴霧劑和催淚性毒氣）、彈藥和炸藥

最新資訊以HMRC及英國海關網站作準。限制物品的規範及關稅安排的手續繁複，想將心愛物品安全送到新居，最好當然有物流專家全程支援！

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