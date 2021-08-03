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【BNO移民英國】搬屋到英國　一文看清如何申請免稅及寄運物品限制清單

博客 12:35 2021/08/03

分享：

移民英國申請BNO簽證（BNO Visa）後，便要開始安排海外搬屋。不少人最關心的是，除了繁複流程外，如何申請免稅運家當？有甚麼物品不能寄？這次便跟大家詳細解讀一下海外搬屋到英國的關稅及限制物品清單！

海外搬屋到英國前，記得事先申請ToR（Transfer of Residence relief）。ToR是一份申報文件，需填寫個人資料、香港及英國地址以及物品清單和數量。申請手續可在HMRC網站上自行辦妥。

【排到年尾先有艙位寄運？ 專家拆解3大海外搬屋迷思：按此

申請ToR及免稅條件

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■網上申請ToR所需文件■

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成功批核後將會收到電郵確認，並獲發Unique Reference Number（URN）。此號碼通常由7位數字組成，最後兩位數字代表申請年份，例如「12345-21」。如物品清單內列出的物品會分批以空運和海運寄出，你只需要申請一次ToR並用同一個URN處理清關事宜。假如你在到達後的12個月內，打算再運其他不在清單上的物品，便需要重新再申請ToR。

■最適合申請ToR的時間■

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【應該揀海運定空運？ 海外搬屋5項Check list：按此

海外搬屋到英國──違禁品及限制物品清單：

收拾物品時，記得要留意以下違禁品及限制物品清單，避免整批貨物被進行全面檢查，甚至被扣關：

  • 盜版
  • 不雅及淫褻物品
  • 受監管藥物和毒品
  • 瀕危動物和植物
  • 未經加工的原鑽
  • 不允許在英國境內使用之無綫電發射機
  • 任何家禽肉類和奶類，以及其製成品
  • 植物、植物產品（如：蔬果、馬鈴薯）、種子
  • 攻擊性的武器（如：彈簧刀、槍械）、防身噴霧（如：胡椒粉噴霧劑和催淚性毒氣）、彈藥和炸藥

最新資訊以HMRC英國海關網站作準。限制物品的規範及關稅安排的手續繁複，想將心愛物品安全送到新居，最好當然有物流專家全程支援！

 

【關於FreightAmigo

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

 

撰文 : 謝凱澄（Ivy） FreightAmigo一站式供應鏈金融平台總監

欄名 : 移室移居友計仔

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