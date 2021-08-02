【虛擬貨幣】投資入門Q&A！　應唔應該投資？應該投資幾多？

據虛擬貨幣交易所coindesk數據顯示，比特幣在上周六曾觸及42,000美元高位，為5月中以來首次，及後開始回落，現處於40,000美元水平左右。比特幣價格自7月20日跌穿30,000美元以來已大幅回升，相信這是由於在聯儲局或開始縮減買債計劃之際，投資者將比特幣視為對通脹的對冲。



事實上，隨着加密貨幣開始在機構投資者管理的投資組合中出現，散戶都會開始問：「到底應否投資比特幣？」



美國最近有一項對500多名財務顧問進行的調查，結果顯示近一半的財務顧問表示客戶曾詢問他們關於虛擬貸幣的投資，比例較2020年的17%為多。約14%表示他們在客戶的投資組合中投資虛擬貨幣，或推薦他們將虛擬貨幣加進投資組合中，而去年此比例是少於1%。

【再有加密貨幣買家被劫 投資者應選正規投資渠道：按此】



以下是購買加密貨幣前，可以先考慮的幾個問題：



1. 應否投資虛擬貨幣？



虛擬貨幣增值潛力驚人，但同時波動性極高。在過去1年，比特幣價格在去年9月約10,000美元水平，升至今年4月份逾64,000美元高位。然而，這是一項容易引發投機的波動性投資，並不是一個審慎、均衡的投資工具。



此外，加密貨幣基本上是不受監管，並伴隨着相當大的風險。自比特幣的價格在4月份創下歷史新高，隨着中國政府加強對虛擬貸幣的監管之後，至7月中其價格已貶值了約一半。



但耶魯大學經濟學家Aleh Tsyvinski接受《華爾街日報》訪問時就指，由於虛擬貨幣的走勢與股票、債券及其他傳統投資完全不同，在其他資產價格下跌時，其價格往往會上升，因此是一項非常不錯的多元化投資。



2. 應該投資多少？



有信心能夠應付虛擬貨幣風險的投資者，都應該由小規模開始投資，並定期購買固定金額，直至達到他們想要配置的比例，這種策略可以減少在價格高企時買入。



有分析指，由於加密貨幣只佔全球股票及債券價值的0.5%，因此在投資組合中佔超過1%已算是進取的配置。若你是虛擬貨幣的專家，並常留意相關的消息，當然可以配置更多資產在其中，但對於絕大部分想建立多元化投資組合的投資者來說，1%的配置比例已很足夠。



3. 多久要再平衡一次組合？



雖然傳統上很多投資顧問都會建議對多元化投資組合採取買入並長期持有的策略，每年才作一次重新平衡投資組合的分配，但對於有虛擬貨幣等波動性較大資產的投資組合則最好經常監察。



有投資顧問建議採用一致的方式來再平衡，例如每月進行一次，或者當分配比例與你預期相差某一個百分點時就進行。

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】