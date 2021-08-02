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【親子理財】暑假想教小朋友理財　可以有咩計？

精明消費 18:43 2021/08/02

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一到暑假，不少家長都非常忙碌，因為要為子女安排各式各樣的活動或興趣班，該孩子過一個「充實」的暑假。不過除了讓小朋友過一個「充實」的暑假，將他們交到各大補習或興趣班老師的手上之外，今年暑假無得去旅行，家長亦可能有不少年假要清，其實也可以與小朋友計劃一個不用花大錢又具意義的假期。家長可以透過生活的日常，教導小朋友學習金錢相關知識，並建立正確的理財觀念。以下提供2個方案讓各位家長參考。

與孩子一起購買日常用品　學習理財

平日很少可以有悠閒時間帶小朋友到街市或是超市購物，因為小朋友放學後活動太多，又要補習又要興趣班。趁着這個特別的暑假，家長可以帶孩子去超級市場或街市以現金購物，事前可以與他們一起計劃要購買甚麼物品，訂立一個購物清單，並帶孩子到不同的店舖，讓他們學習比較價格，記下不同地方物品的價格，讓他們自小懂得格價，亦對香港的物價水平有一定的認知，學習如何分配有限的金錢等。

【解決親子理財種種問題　治標治本有辦法： 按此

學習「想要」及「需要」

網上世界的學習資源發達，父母可購買材料，與孩子一起動手製作錢罌，並將他們過去的利是錢儲入錢罌，讓小孩更深刻感受儲錢的成果。當儲了一定的金額後，讓他們可以揀選個人喜歡的玩具。同時，在選購玩具的同時，小孩需要作出選擇，例如只有100元，但想購買的玩具要150元。在過程中，家長可以教導小朋友要儲錢，亦可以將「想要」及「必需品」等概念讓他們有更深的了解。

【確立子女理財觀念　投委會分享3貼士 ： 按此
 

責任編輯：陳玉蓮

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