【5000元消費券】網民怨錢未到手先加價　豆乳飲品加60%　柴米油鹽加幾多？

市民期待已久的5000元消費券終於在8月1日派發，不少市民在領取首日已經急不及待消費購物，但有細心網民發現，有商家趁機在派發消費券前夕偷偷加價，令市民怨聲載道，擔心消費券會導致通脹。本網利用消費者委員會上的「網上價格一覽通」，翻查百佳網上超級市場及Market Place by Jasons在過去14日的商品價格，發現有某部分日用品在派發消費券前數天已更改價錢，其中有豆乳類產品價格由27.9元加至45.9元，加幅超過60%。

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超市商品加價 網民擔心消費券會導致通脹

有網民於討論區上帖文表示，自消費券派發後，不論是電子產品、家庭用品、甚至食肆都有加價，質疑商店看準市民用消費券花錢會更豪爽，於是預早提高暢銷商品的價格，令市民比平日「買貴咗」，亦擔心消費券過後商品價格不會下調。如果市民會使用消費券購買日常用品，購買前可能就要「打醒十二分精神」先格價，以免比平日買貴，皆因兩大超級市場都有加價跡象。

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責任編輯：嚴熹曼

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