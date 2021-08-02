【5000元消費券】網民出盡奇招套現消費券　政府提醒或涉合謀詐騙

政府已於8月1日起發放 第一期電子消費券 ，網上平台隨即湧現提供套現消費券服務的帖文，大多以交易 點數卡、購物卡等方式，讓市民可將5,000元電子消費券變現。不過，政府早前已強調，消費券不可套現，如涉及合謀詐騙，或會將涉事商戶列入黑名單，甚至交由執法機構跟進。

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套現方法層出不窮

網上平台有不少市民討論，如何可將5,000元電子消費券套現。有網民於交易平台發文指，可協助市民將消費券套現，以Alipay HK將首期2,000元消費券轉到其他用戶後，便會給賣家1,500元現金，若交易成立，即套現消費券的市民要蝕500元。

另外，亦有不少網民聲稱以收購點數卡、購物卡等方式協助套現，包括以8至9折收購客戶購買的購物卡等。由於有商場提供使用消費券回贈商戶消費券的優惠，有網民提出與有意套現的市民相約「面交」，即時在商場購物時用套現者的消費券，同時賺取該次消費的回贈，再用現金支付購物相應金額的現金予套現消費券的一方作為交易，意味套現消費券的市民，即使使用了消費券，相關獎賞例如實體優惠券都會是消費一方的附帶優惠。不過，若商場提供的優惠是回贈至電子支付帳戶，有關着數將會由套現一方獲得。

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套現涉及合謀詐騙 或墮法網

財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲強調，消費券不可以套現，指如有支付平台的營辦商發現商戶有不正當或虛假交易會作出調查，如涉及合謀詐騙，涉事商戶會被政府列入黑名單，不可以再收取消費券，另有機會交由執法部門跟進。她提醒市民，不要將電子銀包的帳戶作出買賣，因當中涉及個人資料，或會有其他風險。

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責任編輯：李瑩

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